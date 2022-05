Una historia de dos Américas: cómo COVID impactó el noreste y el sur de manera diferente

Un nuevo estudio de la Universidad de Georgetown muestra que la región sur de los EE. UU. tuvo una tasa de mortalidad por COVID-19 más alta que las otras regiones debido a las diferencias en el comportamiento relacionado con la pandemia.

El estudio, realizado durante las fases previas al Ómicrón de la pandemia, tuvo en cuenta comportamientos como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, la asistencia a la escuela y la vacilación ante las vacunas. También se centró en el exceso de mortalidad, que se define como la diferencia entre las muertes esperadas y las muertes reales.

El estudio concluyó que se podrían haber evitado más de 300,000 muertes, con el 62% de estas muertes evitables ocurriendo en el sur, si la región hubiera respondido como el noreste.

Los mejores médicos locales reaccionaron al estudio en la sesión de "Preguntas y respuestas sobre COVID" de esta semana. Los médicos estaban divididos sobre las conclusiones del estudio.

La Dra. Sabrina Assoumou del Boston Medical Center dijo que el enfoque del estudio en el exceso de mortalidad proporcionó información interesante y estuvo de acuerdo con los hallazgos en general.

"(Primero) sabemos que el noreste tenía más uso de intervenciones no farmacéuticas en términos de uso de máscaras o distanciamiento físico", dijo Assoumou. "La segunda cosa son las tasas de vacunación. Miras un estado como Massachusetts donde hemos hecho un trabajo relativamente bueno en el suministro de vacunas. El noreste ha hecho un mejor trabajo en el uso de una herramienta que sabemos que funciona. Si tienes un aumento mayor de la vacunación, esperamos que a la larga prevenga más muertes".

El Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital, se hizo eco de la declaración de su colega y dijo que no estaba sorprendido por la conclusión del estudio, pero que no estaba de acuerdo en parte con el enfoque conductual de la investigación.

"Si bien sería lento para señalar a las personas y su comportamiento, no hay duda de que políticamente, el liderazgo del gobierno en el sur estaba trabajando tan duro como pudo contra todas las medidas de sentido común para contener la pandemia en contraste con el noreste. Aquí en Massachusetts, estábamos estrechamente alineados entre el gobernador Baker, el departamento de salud estatal y local, los centros académicos y nuestros líderes de la industria del sector privado. Todos estaban en la misma página y funcionó", dijo Kuritzkes.

El estudio también encontró que "entre el 3 de enero de 2020 y el 26 de septiembre de 2021, hubo un exceso de 895,693 muertes asociadas con COVID-19, un 26% más de lo informado como tal".

El enfoque del estudio en el exceso de muertes es visto como una exageración por la Dra. Shira Doron, epidemióloga del hospital en el Centro Médico Tufts.

"(Es) un poco exagerado suponer que (las) diferencias en el exceso de mortalidad se deben al comportamiento porque había tantas cosas que no se controlaron en ese estudio que también podrían haber afectado la mortalidad", dijo. "La vacunación es obvia, pero las menos obvias son cosas como la adquisición de datos y la precisión de los datos, por ejemplo".

Doron también señaló que el estudio no tuvo en cuenta el estado de salud subyacente de las muertes por COVID-19.

"También ha habido una subestimación del impacto del estado de salud subyacente", dijo. "Diferentes partes de nuestro país tienen diferentes niveles de obesidad, tienen diferente distribución por edades, y sabemos que ambas cosas son factores de riesgo para las muertes por COVID. Hemos visto esto en comparaciones de diferentes países en todo el mundo en términos de tasas de mortalidad. Usted "Puede ver que el país que tiene una tasa de mortalidad más baja por COVID-19 también son países con tasas más bajas de obesidad y otras afecciones médicas crónicas. Es realmente difícil descifrar las razones de las diferencias en las estadísticas de muerte".

El estudio dijo que la tasa de exceso de mortalidad entre el sur y el noreste muestra la historia de cómo "surgieron dos Américas: una con una gran demanda de la vacuna COVID-19 y la segunda con una reticencia generalizada a la vacuna y una oposición a las mascarillas y las vacunas".