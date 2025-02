United Way recibe subvención para Early Head Start en New Haven

United Way of Greater New Haven recibirá una subvención federal de $937,917 para expandir el programa Early Head Start en New Haven, West Haven y Hamden. El programa Early Head Start es para bebés hasta niños de 3 años y brinda cuidado infantil para familias trabajadoras de bajos ingresos.

“Existe una enorme necesidad de más cuidado infantil para bebés y niños pequeños en nuestra comunidad. No hay suficiente y las familias no pueden costearlo”, dijo Jennifer Heath, presidenta y directora ejecutiva de United Way of Greater New Haven.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

La nueva subvención será otorgada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU.

United Way tiene la carta de adjudicación que indica que está recibiendo la subvención, pero aún no puede acceder a los fondos, según Heath, quien culpa a la congelación de gastos implementada la semana pasada por la administración Trump. Un juez federal ha bloqueado temporalmente esa congelación.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los padres hablaron con NBC Connecticut sobre lo fundamental que es Early Head Start para sus familias y la economía.

“Los de bajos ingresos son los que sostienen esta economía. "Trabajamos todos los días. Dependemos de esta ayuda para poder salir y trabajar. Por lo tanto, si las madres tienen que quedarse, si los padres tienen que quedarse en casa, eso afectará a la fuerza laboral, a los mercados, a la capacidad de las personas para comprar y a la economía", dijo Linda Munoz, una madre trabajadora con tres hijos en Early Head Start.