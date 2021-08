Universidad en CT multará a estudiantes que no estén vacunados contra el COVID

La Universidad de Quinnipiac en Connecticut multará a los estudiantes que no reciban la vacuna del COVID-19, así como a los estudiantes exentos que falten a la prueba de COVID-19. Los estudiantes que violen las políticas de vacunación de COVID-19 también perderán el acceso a la red del campus de Quinnipiac y al Wi-Fi.

La Universidad de Quinnipiac dijo que los estudiantes que no reciban la vacuna COVID-19 serán multados con hasta $ 2,275 por el semestre y los estudiantes no vacunados que no participen en las pruebas semanales serán multados por cada semana que pierdan.

La Universidad de Quinnipiac exige que los estudiantes, profesores y personal estén completamente vacunados antes del inicio del semestre de otoño y la fecha límite para cargar sus registros de vacunación COVID-19 era el 1 de agosto.

Si un estudiante aún no ha cumplido con el requisito de vacunación para el 14 de septiembre, perderá el acceso a la red del campus de Quinnipiac y al Wi-Fi.

Los funcionarios de la Universidad de Quinnipiac dijeron que alrededor de 600 estudiantes no cumplieron con ese plazo para cargar su información de vacunación.

La Universidad de Quinnipiac notificó a los estudiantes que no han subido su información de vacunación que habrá sanciones hasta que lo hagan.

Después de enviar la notificación, alrededor de 150 estudiantes subieron su información de vacunación, dejando a unos 450 que aún no han completado el proceso.

Hasta el martes por la mañana, la escuela había tenido noticias de varios estudiantes que pensaban que ya habían subido su registro de vacunación, dijeron los funcionarios de la escuela.

Las multas incluyen una tarifa semanal, que podría sumar hasta $ 2,275 por semestre.

La tarifa comienza en $ 100 por semana cada una de las dos primeras semanas del semestre y aumenta en $ 25 cada dos semanas hasta un máximo de $ 200 por semana.

La escuela dejará de cobrar la tarifa cuando el estudiante cargue el registro de vacunación.

A los estudiantes que reciban una dosis de una vacuna de dos dosis antes del 25 de agosto no se les cobrará, siempre y cuando estén completamente vacunados antes del 14 de septiembre.

Si bien los estudiantes que ya hayan recibido una dosis de una vacuna de dos dosis antes del 25 de agosto, no se aplicarán tarifas ni multas, los estudiantes no vacunados deben cargar una prueba de PCR negativa dentro de los cinco días posteriores a su regreso al campus y también participar en las reuniones semanales en el campus. pruebas hasta dos semanas después de su segunda dosis.

La segunda dosis debe completarse antes del 14 de septiembre para evitar sanciones.

La fecha límite para solicitar una exención de vacunación fue el 6 de julio y los estudiantes a quienes se les otorgó una exención de recibir la vacuna COVID-19 deberán proporcionar una prueba de PCR negativa que se realizó dentro de los cinco días posteriores a su llegada al campus.

Todos los estudiantes no vacunados deben tomar exámenes COVID semanales en el campus y serán multados con $ 100 cada vez que pierdan una semana.

La Universidad de Quinnipiac dijo que si bien la fecha límite de exención ha pasado, las solicitudes de exenciones médicas se considerarán caso por caso.

El tiempo para las exenciones religiosas, sin embargo, ha pasado, dijo la escuela.