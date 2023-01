Urgen a estudiantes de Boston regresar a clases con cubrebocas

Los estudiantes de las Escuelas Públicas de Boston regresaron al salón de clases este miércoles tras celebrar el nuevo año, y los funcionarios del distrito pidieron precaución en medio de las preocupaciones por un repunte del COVID-19 después de las vacaciones.

La administración del distrito implementó el "enmascaramiento temporal" para el regreso a clases, con una duración de ocho días, hasta el 13 de enero, que es el próximo viernes.

El distrito dijo que está pidiendo y esperando que los estudiantes y el personal se cubran durante este tiempo, pero no exige oficialmente el protocolo. Una carta a la comunidad de las Escuelas Públicas de Boston de la superintendente Mary Skipper establece que aquellos que no se adhieran a la guía no serán disciplinados ni enviados a casa.

Durante el mismo período del año escolar pasado, el distrito dijo que experimentó su mayor aumento de COVID, lo que resultó en una escasez de personal que hizo que mantener abiertas todas las escuelas fuera casi imposible. Hubo un promedio diario de 1,200 miembros del personal y 8,500 estudiantes ausentes hasta enero de 2022, según Skipper.

Algunos padres no creen que el aviso de mascarilla tenga un gran impacto, ya que no se emite como requisito.

“Nos preocupa la alta transmisión ya que las personas han estado viajando y reuniéndose durante las vacaciones escolares”, dijo la madre Sarah Horsley. “Las familias de las Escuelas Públicas de Boston, en su mayoría, son de bajos ingresos, de comunidades negras, que son las más perjudicadas por COVID. De la enfermedad a la muerte, pérdida de aprendizaje, pérdida de trabajo".

El distrito escolar dijo que proporcionaría máscaras faciales desechables a los estudiantes y al personal que las necesiten. También estarán disponibles para los estudiantes atletas en prácticas y juegos, pero no se esperan en esos entornos, según la carta. Otros distritos que solicitan que los estudiantes y el personal usen máscaras incluyen Arlington, Newton y Watertown.