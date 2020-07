Vacuna de Moderna protege a monos del coronavirus, según estudio

La vacuna experimental de coronavirus de Moderna creó inmunidad en los monos y los protegió de la infección, según los resultados de un nuevo estudio de prueba.

Los monos que recibieron dos dosis de la vacuna estaban protegidos de infecciones en los pulmones y la nariz, según el sitio web de la compañía de biotecnología con sede en Cambridge.

Cuando se les administró la vacuna, ARNm-1273, los monos mostraron una "respuesta inmune robusta y protección" contra COVID-19, dijo la firma. Los resultados del estudio fueron publicados en The New England Journal of Medicine.

Mientras tanto, la empresa de biotecnología ha comenzado su prueba de vacuna contra el coronavirus en etapa tardía, que implica probar las vacunas en 30,000 voluntarios.

La compañía ha dicho que sigue en camino de entregar entre 500 millones y mil millones de dosis por año a partir del próximo año. Estados Unidos tiene el objetivo de entregar 300 millones de dosis de una vacuna contra COVID-19 a principios de 2021.