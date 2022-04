Variante Ómicron BA.2 representa el 84% de los casos de COVID en Nueva Inglaterra

La denominada variante Ómicron BA.2 "sigilosa", que está impulsando un nuevo aumento de casos de COVID a nivel local, nacional y en el extranjero, ahora representa el 84% del virus que circula en Nueva Inglaterra, una prevalencia significativamente más alta que su participación nacional y un marcado aumento en la última semana, según nuevos datos de los CDC publicados el martes.

Para el área de Nueva Inglaterra, que incluye Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island y Vermont, ese número del 84% es superior al 73% de la semana pasada y al 55% de la semana anterior. Representa solo muestras COVID positivas que están secuenciadas genéticamente para aislar variantes, lo que significa que es probable que la prevalencia real sea considerablemente mayor, dijeron los expertos.

El aumento podría reflejar la disminución de la eficacia de la vacuna entre algunos que aún no han sido reforzados u otra causa. Lo que es más importante, la tasa de efectividad de la vacuna ajustada por edad en términos de nuevas hospitalizaciones no ha cambiado de manera estadísticamente significativa.

A partir de la actualización del martes, BA.2 representa el 72.2 % de todas las muestras nacionales positivas de COVID secuenciadas genómicamente en el último período de datos de dos semanas, frente al 55 % en la actualización semanal anterior de los CDC y al 35 % en la anterior.

¿Qué es BA.2?

BA.2, también conocido como "Ómicron sigiloso", se considera una subvariante de Ómicron.

BA.2 tiene varias mutaciones clave, la más importante de las cuales ocurre en la proteína de pico que se encuentra en el exterior del virus. Esas mutaciones se comparten con el Ómicron original, pero BA.2 también tiene cambios genéticos adicionales que no se ven en la versión inicial.

Hasta el momento, aún no se ha declarado una variante de preocupación por sí sola. Pero eso podría cambiar.

¿Qué tan contagioso es BA.2?

Según varios expertos en salud, BA.2 parece ser más transmisible que Ómicron.

El asesor médico jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, dijo que BA.2 es entre un 50 % y un 60 % más transmisible que el Ómicron, pero no parece ser más grave.

"Tiene una mayor capacidad de transmisión", dijo Fauci el domingo en "This Week" de ABC. "Sin embargo, cuando observa los casos, no parecen ser más graves y no parecen evadir las respuestas inmunitarias de las vacunas o infecciones previas".

El Dr. Michael Angarone de la Universidad de Northwestern, profesor asociado de medicina en enfermedades infecciosas, dijo que el aumento de la transmisibilidad podría ser particularmente fuerte en los contactos cercanos de las personas infectadas, pero aún es demasiado pronto para saberlo.

“Todavía estamos tratando de averiguar por qué estamos viendo este número creciente de casos en algunos de estos países de Europa y eso se debe a que hay algo marcadamente diferente en el virus”, dijo. "Entonces, ¿es más transmisible? ¿Se infectarán más personas de un individuo infectado? Podría haber algunos indicadores de eso".

¿Cuáles son los síntomas de BA.2?

Los expertos médicos dicen que los síntomas de BA.2 son similares a los que se observan en muchas infecciones por COVID.

Estos pueden incluir:

Fiebre o escalofríos

Tos

Dificultad para respirar

Fatiga

Dolores musculares o corporales

Dolor de cabeza

Pérdida del gusto o del olfato

Dolor de garganta

Congestión o secreción nasal

Náuseas o vómitos

Diarrea

Pero un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicado a fines del año pasado mostró que Ómicron tendía a causar los siguientes síntomas:

Tos

Fatiga

Congestión

Nariz congestionada

Para algunas personas, el coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en un par de semanas. Para otros, puede no causar ningún síntoma. Para algunos, el virus puede causar enfermedades más graves, como neumonía y muerte.

La mayoría de las personas vacunadas no tienen síntomas o presentan síntomas muy leves, según los funcionarios de salud, y el virus rara vez resulta en la hospitalización o la muerte de esas personas.

¿Qué está pasando en Europa y China?

El aumento de casos en toda Europa, desde el Reino Unido y Francia hasta Italia y Austria, está siendo impulsado por varios factores: el levantamiento de la mayoría, si no todas, las restricciones de covid, la disminución de la inmunidad de las vacunas y las vacunas de refuerzo, y la propagación de más subvariante Ómicron transmisible, BA.2.

Alemania está viendo un aumento en los casos y ha informado recuentos diarios de nuevas infecciones de entre 200,000 y 300,000 por día en la última semana.

Europa suele estar hasta un mes por delante de EE. UU. en sus brotes de COVID.

Mientras tanto, China está luchando contra su peor brote de COVID-19 desde principios de 2020, y los gobiernos locales culpan a la variante BA.2.

China continental ha informado más de 1,000 nuevos casos confirmados por día desde el 12 de marzo, y el número se mantuvo por encima de los 2,000 durante los últimos tres días. Eso no incluye el recuento de casos asintomáticos, que puede ser tanto o mucho más que la cantidad de casos confirmados diarios.

¿BA.2 causará un aumento en los EE. UU.?

Los expertos dijeron que están observando de cerca, particularmente a medida que las restricciones continúan levantándose en los EE. UU., pero muchos dicen que incluso si se ve un aumento, probablemente no será al nivel visto a principios de este año.

“No espero un gran aumento aquí, pero vamos a tener que prestar mucha atención y realmente ser impulsados ​​por los datos como lo hemos hecho durante toda la pandemia”, dijo la semana pasada el Dr. Ashish Jha, coordinador de respuesta de la Casa Blanca ante el COVID-19. .

Fauci también dijo que espera un aumento en los casos debido a BA.2, pero no necesariamente un aumento masivo como lo han causado otras variantes.

“La conclusión es que probablemente veremos un aumento en los casos, como hemos visto en los países europeos, particularmente en el Reino Unido”, dijo. "Esperemos que no veamos un aumento, no creo que lo hagamos".

¿Funcionan las vacunas contra BA.2?

Los datos preliminares indican que las vacunas y los refuerzos son igualmente efectivos para prevenir los casos sintomáticos de BA.1, la variante Ómicron original y BA.2.

Los fabricantes de las dos vacunas de ARNm actualmente aprobadas para su uso en los EE. UU. ya están buscando la aprobación de una segunda vacuna de refuerzo para ciertas poblaciones.

El fabricante de medicamentos Moderna solicitó el jueves a la Administración de Alimentos y Medicamentos que autorice una cuarta inyección de su vacuna COVID-19 como dosis de refuerzo para todos los adultos.

La solicitud es más amplia que la solicitud de la compañía farmacéutica rival Pfizer para que el regulador apruebe una inyección de refuerzo para todas las personas mayores.

¿Está BA.2 en Nueva Inglaterra?

"Ómicron sigiloso" ya se había detectado en Nueva Inglaterra a principios de este año, y ahora es la cepa dominante en la región.

Según los CDC, la variante BA.2, también conocida como "Ómicron sigiloso", ahora representa el 55.4 % de los casos de COVID en Nueva Inglaterra.

La Dra. Sabrina Assoumou del Centro Médico de Boston dijo esta semana que, si bien los aumentos repentinos de casos son variables en todo el mundo, EE. UU. debe estar preparado para cualquier posible golpe.

"Necesitamos estar preparados para la posibilidad de otro aumento", dijo. "Simplemente no tenemos tantas personas vacunadas en el estado como deberíamos. Lo que debemos hacer en este momento es centrarnos en las vacunas y estimular a tantas personas como sea posible".

El Dr. Daniel Kuritzkes, Jefe de Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women's Hospital, dijo que la "gran incógnita" es cuánto Ómicrón o inmunidad vacunal tiene la población frente a otras variantes.

La Dra. Shira Doron del Centro Médico Tufts dijo que esta primavera podría ser similar a la del año pasado.

“Si observa esta época el año pasado, vimos que los casos comenzaron a disminuir en enero y luego vimos un aumento en marzo”, dijo. "Algunas personas predicen una protuberancia, no un pico, durante las próximas semanas o meses. Una de las predicciones es que la variante BA.2 podría causar una protuberancia, pero probablemente no un gran pico debido al nivel de inmunidad que ya tenemos de Ómicron. ."

Assoumou dijo que mientras Massachusetts se prepara para un posible golpe, debería haber un énfasis en las pruebas.

“La clave es asegurarnos de tener una infraestructura que podamos aumentar rápidamente si hay un aumento en la demanda y los casos”, dijo. "Hay pruebas rápidas disponibles, pero son muy costosas. Podemos obtener pruebas del gobierno federal, pero solo obtienes un cierto número, por lo que es muy importante que nos aseguremos de que las pruebas en muchos lugares estén ampliamente disponibles".