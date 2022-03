Variante Ómicron representa más del 50% de todos los casos en Nueva Inglaterra

El aumento de las infecciones por COVID asociadas con la llamada variante omicron BA.2 "sigilosa" está alimentando una nueva desconfianza sobre el estado de la pandemia en Massachusetts y en todo el país, justo cuando la vida tal como la conocemos ahora está comenzando a volver a la normalidad.

Según los CDC, esa variante representa el 55,4 % de los casos de COVID que circulan en Nueva Inglaterra. En comparación, es responsable del 34,9% de las nuevas infecciones a nivel nacional.

Entonces, ¿qué tan preocupado deberías estar? No mucho, dicen los expertos.

El viernes, el zar de COVID entrante de la administración Biden, el Dr. Ashish Jha, dijo que no esperaba que la última variante desencadenara otro aumento nacional de infecciones, dada la abrumadora prevalencia de las personas vacunadas y reforzadas.

Se necesitan más datos para determinar si la variante BA.2 representa una amenaza mayor en términos de gravedad de los casos, pero la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que es "inherentemente más transmisible" que la cepa Ómicron original que asedió al mundo en noviembre. Por ahora, los expertos dicen que se espera un repunte de casos, pero no un resurgimiento importante.

Los principales médicos de Boston le dijeron a NBC10 Boston que aún no está claro qué efecto tendrá la subvariante BA.2 en la lucha de la región contra el COVID, aunque siguen de cerca lo que sucede en otras partes del mundo.

"Esta es una prueba más de que la pandemia no es sincrónica. No sucede todo junto al mismo tiempo en todos los países del mundo", dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de enfermedades infecciosas del Brigham and Women's Hospital. "Lo que estamos viendo es esta ola de omicron que finalmente se abre paso en Asia, que anteriormente había estado relativamente cerrada a los viajes y el comercio".

La Dra. Sabrina Assoumou del Boston Medical Center estuvo de acuerdo con su colega. Ella dijo que los funcionarios deberían usar este aumento en China para prepararse aquí en casa.

“Este es un momento en el que debemos prepararnos y asegurarnos de vacunar a la mayor cantidad de personas posible para evitar otro aumento aquí”, dijo.

Se espera que surjan nuevas variantes y seguirán haciéndolo porque así es como funcionan los virus, han dicho los expertos a lo largo de la pandemia. La mayoría de ellos no son más peligrosos en términos de gravedad o contagiosidad, pero algunos sí lo son.

Massachusetts ha visto una disminución y una estabilización de los casos de COVID-19 desde el pico de Ómicron en enero, lo que llevó a las comunidades, ciudades y distritos escolares a sopesar las restricciones de seguridad pandémicas, como los mandatos de mascarilla.

Pero después de varias semanas de descensos, la cantidad de casos de COVID informados en las escuelas de Massachusetts aumentó de 1717 a 2022, un aumento de 305 semana tras semana. Y un brote de COVID la semana pasada en la escuela secundaria Peabody en Concord llevó a la escuela a cancelar clases y cerrar la escuela el viernes para permitir que los estudiantes enfermos tengan la oportunidad de recuperarse y frenar la propagación del virus.

Los datos nacionales de los CDC muestran claramente el último pico de infección, aunque, como es el caso de Nueva Inglaterra, la evaluación de riesgo de la agencia para la gran mayoría de los Estados Unidos sigue siendo bastante baja.