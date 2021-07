Varias ciudades de Nueva Inglaterra entre las mejores para vivir en los Estados Unidos

Varias ciudades de Nueva Inglaterra se ubicaron entre los mejores lugares para vivir en los Estados Unidos, incluida Portland, Maine, que se ubicó en las primeras 10.

Boston, Worcester, Providence y New Haven también estaban en la lista de U.S. News and World Report de los 150 mejores lugares para vivir en 2021-2022.

Aquí hay un desglose de cómo se clasificaron las ciudades de Nueva Inglaterra:

Portland, Maine: No. 8

Mercado laboral: 7.6

Valor: 6.6

Calidad de vida: 7.4

Deseable: 7.9

Migración neta: 6.6

En general: 7.2

Boston, Massachusetts: No. 31

Mercado laboral: 7.9

Valor: 5.6

Calidad de vida: 7.1

Deseable: 7.8

Migración neta: 6.2

En general: 6,9

Hartford, Connecticut: No. 53

Mercado laboral: 7.6

Valor: 6.4

Calidad de vida: 7.4

Deseable: 5.7

Migración neta: 5.5

En general: 6.7

Manchester, New Hampshire: No. 67

Mercado laboral: 7.3

Valor: 6.3

Calidad de vida: 7.1

Deseable: 5.8

Migración neta: 6.2

En general: 6.6

Worcester, Massachusetts: No. 83

Mercado laboral: 6.7

Valor: 6.5

Calidad de vida: 7.1

Deseable: 5.6

Migración neta: 6.1

En general: 6.5

Providence, Rhode Island: No. 106

Mercado laboral: 6.4

Valor: 6.0

Calidad de vida: 6.7

Deseable: 6.2

Migración neta: 6.0

En general: 6.3

Springfield, Massachusetts: No. 109

Mercado laboral: 6.3

Valor: 5.7

Calidad de vida: 7.0

Deseable: 6.1

Migración neta: 5.7

En general: 6.2

New Haven, Connecticut: No. 111

Mercado laboral: 7.4

Valor: 5.3

Calidad de vida: 6.8

Deseable: 5.9

Migración neta: 5.4

En general: 6.2

Boulder, Colorado, mantuvo su título como el mejor lugar para vivir en los Estados Unidos. Raleigh y Durham, Carolina del Norte, y Huntsville, Alabama, ocuparon el segundo y tercer lugar.