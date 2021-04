Varias personas le dijeron a la policía que vieron un oso pardo atravesando un vecindario en Framingham, Massachusetts, el martes por la mañana.

El oso fue visto por primera vez en Spruce Street alrededor de las 6:45 a.m., luego en Eleanor Road a las 6:52 a.m. y fue visto por última vez en Knight Road a las 7:20 a.m., según la policía de Framingham.

Se ha notificado a la Policía Ambiental y de Control de Animales de la localidad.