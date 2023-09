Vecinos describen los caóticos momentos vividos tras tiroteo que dejó cinco heridos en Dorchester

La búsqueda de la persona que abrió fuego en el vecindario Dorchester de Boston, disparando a cinco personas, incluidos dos niños, continúa el martes mientras una de las víctimas permanece en estado crítico.

La policía cree que los disparos se produjeron después de una reunión en el patio detrás de 50 Ames St., dentro del complejo de viviendas Franklin Field.

“Alguien entró, disparó y se fue. Fue demasiado caos”.

Entre los heridos en el tiroteo hay dos menores, uno de ellos en estado crítico.

Shelia, que vive en el complejo de viviendas Franklin Field, fue testigo de las consecuencias y le dijo a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que la niña es una adolescente que se sometió a su segunda cirugía el lunes.

"Llamamos y su madre dijo que lo había superado, ya sabes, lo estamos tomando momento a momento", dijo Shelia a nuestra cadena hermana NBC10 Boston.

Dijo que la escena era caótica y agregó que el otro menor herido, un niño, recibió un disparo en el pie y pudo correr hacia ella en busca de ayuda.

“El niño entró y dijo: 'Shelia, me han disparado'. Yo dije, no, le dije: siéntate ahí mismo", recordó.

"Salí aquí para dirigir a la policía porque nadie sabía a dónde iban ni las ambulancias, y grité durante unos 20 minutos", añadió.

Además de los dos menores, esas balas también alcanzaron a tres adultos. Sheila dice que había unas 10 personas en el patio.

"No fue nada, no fue una fiesta, no fue una gran reunión".

Los vecinos que viven en el complejo de viviendas le dijeron a NBC10 Boston que este tipo de tiroteos no es inusual en el área. Adonis Peña conto que le dispararon en Ames Street en 2020.

"Uno se acostumbra, sucede todo el tiempo", dijo.

Cándido Valencia, que vive en la zona desde hace casi 15 años, dijo que ha perdido la cuenta de cuántos tiroteos ha presenciado.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, se pronunció en contra de la violencia y dijo que estaba enojada porque el ciclo de trauma continúa para las familias.

El comisionado de policía de Boston, Michael Cox, suplicó al público que se presente si saben algo.

"Había mucha gente aquí", dijo, "así que estamos preguntando si alguien vio algo, ciertamente ayúdenos y háganos saber lo que vio y brinde toda la ayuda que pueda. Esto no debería ser así". sucediendo, punto."

La policía dijo que están aumentando sus patrullas alrededor del desarrollo de viviendas Franklin Field luego del tiroteo del domingo.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la unidad de homicidios del Departamento de Policía de Boston al 617-343-4470. Se pueden solicitar denuncias anónimas a la línea de denuncias de CrimeStoppers al 1-800-494-TIPS.