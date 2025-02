Vicegobernadora Matos organiza encuentro virtual sobre derechos de los inmigrantes en RI

Tras la campaña nacional contra la inmigración, la vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos, dice que quiere que los inmigrantes locales conozcan sus derechos.

Matos llevará a cabo una conversación comunitaria virtual sobre los derechos de los inmigrantes de 6:30 a 7:30 p. m. el 3 de marzo, según reportes de WJAR.

“He estado recibiendo más llamadas y la gente está mostrando más preocupación por lo que va a pasar, así que queremos asegurarnos de que la gente entienda cuáles son sus derechos”, dijo Matos. “La intención del evento es brindar las reglas y las leyes de este país, y permitirle saber cómo está protegido bajo las reglas y leyes de este país”.

El presidente Donald Trump ha estado trabajando para cumplir su promesa de campaña de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal a través de deportaciones y enfocándose en áreas como el estatus de refugiado y la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Si bien esto ha avivado el miedo entre las comunidades inmigrantes, esta es la primera vez que Matos, quien emigró a los EEUU a la edad de 20 años, abordará públicamente las preocupaciones desde que el presidente Trump asumió el cargo.

"No me gusta apresurarme", dijo Matos. "Hay noticias que salen de Washington todo el tiempo y no me gusta ser alarmista, así que me estoy tomando mi tiempo para hacer las cosas de la manera correcta".

Cuando se le preguntó si a la gente le hubiera gustado saber de ella antes como una de las personas más poderosas del estado, Matos respondió: "Probablemente. Estoy haciendo todo lo posible para brindarles la información que necesitan. Pero hasta ahora, no he escuchado a nadie quejarse directamente conmigo".

Un evento similar organizado por la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez recibió una reacción negativa de la administración Trump a principios de este mes.

Ocasio-Cortez organizó un seminario web en vivo, donde les dijo a los inmigrantes qué derechos tienen si enfrentan la deportación o son confrontados por agentes de ICE.

El zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan, criticó a Ocasio-Cortez después del evento.

“Envié un correo electrónico hoy al fiscal general adjunto”, dijo Homan. “¿Eso está obstaculizando nuestros esfuerzos de aplicación de la ley? Si es así, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Está cruzando la línea? Entonces, estoy trabajando con el Departamento de Justicia y averiguando”.

Matos dice que no le preocupa la reacción federal.

“Este país es una democracia. Hay reglas y reglas que se aplican a todos y hay reglas que defienden a las personas y las personas deberían ser conscientes de cuáles son esas reglas. Eso es todo lo que estamos haciendo. No hay nada ilegal en lo que estamos haciendo”, dijo Matos.

La conversación comunitaria sobre los derechos de los inmigrantes incluirá representantes de organizaciones sin fines de lucro para discutir los recursos para los inmigrantes y sus familias.

