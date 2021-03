Vicepresidenta Harris visita Connecticut el miércoles

La vicepresidenta Kamala Harris vendrá a Connecticut. Hoy viajará a New Haven y West Haven.

La visita es parte de la gira "Help is Here" de la administración Biden para promover el Plan de Rescate Estadounidense de 1,900 millones de dólares aprobado recientemente.

Harris está programada para visitar el Boys & Girls Club de New Haven y el Centro de Desarrollo Infantil de West Haven esta tarde para discutir el plan de rescate y cómo aborda los problemas de la pobreza infantil y la educación.

La vicepresidenta Harris estará acompañada por el secretario de Educación Miguel Cardona, ex comisionado del Departamento de Educación de Connecticut, y ella se reunirá con la representante federal Rosa DeLauro junto con varios otros líderes estatales.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, dijo que está entusiasmado con la visita.

"Estoy emocionado de escuchar que la vicepresidenta Kamala Harris vendrá a New Haven para unirse a las congresistas DeLauro y Hayes", dijo Elicker en un comunicado.

"Esto es fundamental para enfatizar la importancia del Plan de Rescate Estadounidense y cómo nuestros líderes en el Gobierno Federal están trabajando incansablemente para ayudar a quienes están luchando, especialmente en nuestra comunidad", tuiteó.

Varias agencias han estado trabajando para prepararse para la visita.

"Se reduce a tres componentes: comprender la capacidad de aplicación de la ley, la capacidad del departamento de bomberos y EMS. Esos son los tres componentes principales para garantizar que estén en su lugar y queremos asegurarnos de que este sea un viaje seguro. Haremos todo lo posible en nuestro poder y trabajaremos con nuestros socios y simplemente no está aquí en la ciudad de New Haven. Son comunidades continuas que también trabajarán con nosotros para garantizar un pasaje seguro y un regreso seguro para la vicepresidenta", Rick Fontana, director de operaciones de emergencia para New Haven, dijo.

Advierte a las personas que estén preparadas para retrasos si conducen hacia o alrededor de New Haven hoy.

Instó a los conductores a que se tomen un tiempo extra y se vayan un poco antes.

"Habrá impactos, no sabemos la magnitud de esos, pero habrá impactos porque hay presencia de fuerzas del orden y seguridad para garantizar el paso seguro de la vicepresidenta", dijo Fontana.

La visita del vicepresidente se produce semanas después de que la primera dama Jill Biden y Cardona llegaran a Connecticut y visitaran una escuela en Meriden.