Víctima de accidente de múltiples motos en NH en el 2019 demanda al RMV de Mass.

Un hombre de Massachusetts gravemente herido en un accidente de 2019 en New Hampshire que mató a siete miembros de su club de motociclistas presentó una demanda contra el Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts por supuestamente no suspender la licencia de conducir del hombre acusado en relación con el choque.

Joshua Morin, de Dalton, alega en su demanda presentada la semana pasada en el Tribunal Superior de Berkshire que la agencia actuó de manera deliberada, desenfrenada o imprudente cuando no procesó miles de suspensiones y revocaciones de licencias informadas desde fuera del estado, reporta El Berkshire Eagle.

Ese fracaso permitió que Volodymyr Zhukovskyy, cuya licencia había sido suspendida en Connecticut después de un cargo por operar bajo la influencia, siguiera conduciendo, según la demanda.

Connecticut envió un aviso de la suspensión de la licencia de Zhukovskyy a Massachusetts, pero el aviso no se procesó debido a "un defecto" en el sistema informático del registro, según la demanda.

Un portavoz del Departamento de Transporte de Massachusetts, que supervisa el registro, se negó a comentar sobre la demanda.

Morin busca una compensación monetaria no especificada por lesiones, gastos médicos, salarios perdidos y sufrimiento, según la demanda.

El veterano de la Infantería de Marina dijo que todavía se está recuperando del accidente del 21 de junio de 2019 en Randolph, New Hampshire, y pronto se someterá a su cirugía número 25.

“Físicamente, todavía estoy golpeado. Mi pierna no funciona como debería funcionar una pierna izquierda normal y, emocionalmente, es una montaña rusa dependiendo del día que sea, depende de cómo me sienta”, le dijo a The Eagle.

Las víctimas eran miembros del Jarheads Motorcycle Club, formado por veteranos de la Marina y sus cónyuges.

Zhukovskyy, de 25 años, de West Springfield, Massachusetts, se declaró inocente de varios cargos de homicidio negligente, homicidio involuntario, conducción bajo los efectos del alcohol y conducta imprudente derivada del accidente. Ha estado en la cárcel desde el accidente y se espera que su juicio comience en julio.