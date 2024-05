Video ayuda a identificar a hombre acusado de patear a un perro en East Haven

Un hombre de East Haven, Connecticut, ha sido acusado de crueldad animal después de que una cámara lo captara, supuestamente, pateando a su perro mientras caminaba el Día de la Recordación.

Salvatore Follo, de 68 años, enfrenta dos cargos de crueldad hacia los animales y un cargo por no obtener la licencia.

Los oficiales de Control de Animales de East Haven dijeron que fueron alertados el lunes por un ciudadano preocupado que dijo que vieron a un hombre patear a su perro mientras caminaba por Dodge Street el lunes. Esa persona lo grabó y los oficiales publicaron el video en las redes sociales.

El video muestra al hombre gritándole “basta” al perro, un Cane Corso de 130 libras, que estaba saltando. Luego patea al perro y lo tira al suelo, haciéndolo caer.

Los oficiales dijeron que recibieron pistas anónimas de miembros de la comunidad que identificaron al hombre como Follo y su perro Enzo.

El video también provocó que otra persona se presentara el martes y dijera que vio al mismo hombre patear al perro nuevamente durante un paseo por el mismo camino.

“Entonces, basándonos en esa información, fuimos a donde estaba Enzo y acusamos al dueño”, dijo el oficial asistente de control de animales Owen Little. "Obviamente no vamos a dejar al animal en esa condición, por lo que lo confiscamos, en espera de la investigación".

Little agradeció a la comunidad por hablar en este caso.

“Esto nunca habría sucedido si no fuera por esa persona que dio un paso adelante y dijo: 'Voy a exponerme y testificaré'”, dijo. "Si no hubiéramos tenido las redes sociales, esto probablemente no se habría notado".

Los defensores de los animales están agradecidos de que cada vez más personas hablen sobre el abuso cuando lo ven.

“Todos se unieron y se necesita un pueblo. Se necesita un ejército para proteger a los animales y hablar por ellos”, dijo Robin ‘Zilla’ Cannamela del Ejército de Desmond. "No tienen voz y es realmente alentador ver que la gente empieza a hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos".

Enzo fue llevado a un hospital de animales en North Haven, donde lo evaluaron y se encontró que no tenía ninguna herida.

Follo deberá comparecer ante el tribunal el 6 de junio.