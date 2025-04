Video muestra choque entre tren de la MBTA y camión en Canton

Un nuevo video muestra la perspectiva del maquinista cuando un tren de cercanías de la MBTA se estrelló contra un camión en las vías en Canton, Massachusetts, la semana pasada.

La MBTA publicó el video el viernes. Nadie resultó gravemente herido en el accidente, aunque los bomberos informaron que una persona a bordo del tren sufrió heridas leves; el camión estaba vacío cuando fue impactado, según informaron las autoridades.

El operador del tren de cercanías de la MBTA, Keolis, indicó en ese momento que las barreras y las luces del cruce funcionaban correctamente. Un portavoz de la MBTA indicó que el conductor del camión fue multado por no detenerse en un cruce ferroviario.

El nuevo video, grabado por una cámara aparentemente instalada en la parte delantera del tren, muestra cómo el tren toca la bocina y activa sus alarmas de advertencia al aparecer el camión. Se oye cómo el tren frena, pero impacta contra el camión, que es impulsado por la inercia del tren durante varios segundos.

