Video de niña excluida de un abrazo en competencia de baile en Hartford se torna viral

Un video de una competencia de baile en Hartford, Connecticut, la semana pasada se volvió viral, después de que mostrara a una instructora de baile abrazando a un grupo de bailarines después de recibir un premio, pero sin abrazar a la única estudiante negra del grupo.

El estudio de baile se llama Dance Xpressions y está ubicado en Plainville.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Melissa Breglia es la madre de Shaniah, de 6 años, la bailarina que no recibió el abrazo.

“[La instructora] abrazó a todos excepto a Shaniah”, dijo Breglia. “Shaniah se me acercó y me dijo: 'Mami, ¿por qué [la instructora] no me dio un abrazo?'. Abrazó a todos los demás. Dijo: 'Mami, hice todos mis movimientos, sonreí todo el tiempo… y no recibí un abrazo, pero ellos sí'”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Breglia dijo que se acercó a la instructora de baile en un camerino después del incidente.

“Me acerqué a ella y le dije: '¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer sentir a mi hija inferior?'”. Al instante se puso rígida y dijo: "No hice nada, ¿por qué me gritas?". Le dije: "La tenías parada sola en el escenario. Se inclinó para abrazarte y la esquivaste". Me respondió: "Yo no hice eso. No le hice nada".

Después de la competencia, Breglia comentó que le preocupaba haber reaccionado exageradamente, hasta que otro miembro del público le envió un video de la interacción en el escenario.

Breglia lo publicó en su TikTok y ha sido visto más de cuatro millones de veces.

"Después pensé que estaba exagerando con lo que vi, hasta que vi el video y me di cuenta de que todo lo que siento es válido, y todo lo que siente mi hija es válido", dijo Breglia.

NBC Connecticut

El estudio de danza ahora tiene docenas de reseñas negativas en Yelp de personas de todo el país. Sus cuentas de redes sociales ya no se encuentran y el buzón de voz de su teléfono estaba lleno cuando NBC Connecticut intentó contactarlos.

Breglia dijo que sus hijas fueron expulsadas del programa.

"Recibí una carta… expulsando a mi hija, a mis hijas, del programa. Que había sido agresiva con el personal", dijo. "En ningún momento hubo una conversación sobre sus acciones, una disculpa hacia mi hija, no se reconoció que algo estuviera mal".

"Me gustaría que rindiera cuentas. Me gustaría asegurarme de que otros niños no pasen por lo mismo", continuó Breglia.

Añadió que su video ha llegado a personas de todo el mundo. Mientras buscan un nuevo estudio de danza, dijo que su familia está agradecida por el apoyo incondicional.

Esto ha llegado a todo el mundo. Personas de Australia, Alemania, el Reino Unido y Ghana se han comunicado conmigo para decirme: «Por favor, abraza a esa niña y dile que tienes apoyo, que hay gente que quiere abrazarte», dijo Breglia.