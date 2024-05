Video capta momentos de angustia tras choque de patrulla contra edificio en East Boston

Una patrulla de la policía de Boston se estrelló contra dos vehículos, el martes en la noche.

Aunque nadie resultó herido el accidente causó grandes daños a un edificio y la patrulla terminó encima de otro vehículo.

En un video se muestra el momento de angustia de los trabajadores de una barbería donde, por escasos metros, casi termina estrellándose la patrulla.

“Se escuchó que venía un carro de la policía, de la nada salió un carro por esta calle y salió el carro de la policía muy ligero y no le dio para frenar”, dijo Jeyson Mira, testigo del incidente.

Otro video de vigilancia muestra los segundos previos cuando la patrulla pasa con luces y sirena encendida, y segundos después se escucha cuando se estrella.

Autoridades dicen que el oficial sufrió heridas leves.

Los trabajadores de la barbería dicen que se salvaron de milagro, “por lo general nos sentamos en las escalas y pues la verdad estuvo fuerte, la historia hubiera sido otra donde el policía no maniobré, porque el carro venía derecho para la barbería.”, dijo MIra.

Varias personas salieron a auxiliar al agente que se estrelló, Jhon Mario Tavares, dueño de la barbería, es uno de los primeros que intentó sacar del carro al policía herido.

“Cuando salí lo primero que hice fue mirar que no hubiera atropellado y auxiliar al policía, porque estaba como mareado y le dije que saliera del carro”, dijo Tavares.

La policía de Boston ha estado hermética y no han confirmado si la patrulla venía o no en persecución, "lo que logré hablar con un policía, era que venían persiguiendo a un man que tenía una pistola”, aseguró Tavares.

Alejandro, Galeano, dueño de un carro que terminó debajo de la patrulla de la policía aún no sale del asombro, “de pronto me llamaron a decirme que mi carro lo habían chocado, nunca había parqueadero aquí y cuando salí, vi que me lo había chocado la patrulla de la policía”, dijo.

Según testigos, en un tercer vehículo que resultó impactado, se movilizaba un hombre y su hija.