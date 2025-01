Viento provoca el colapso de un andamio en Quincy

El viento provocó el derrumbe de un andamio en Quincy, Massachusetts, el martes.

Los bomberos afirman que no había nadie en el andamio de un edificio en las calles Washington y Sumner cuando se derrumbó. No se reportaron heridos, pero se ordenó a los trabajadores que no entraran al edificio por el momento.

No hubo más detalles disponibles de inmediato.