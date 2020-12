Vigilias virtuales y al aire libre conmemoran a las personas sin hogar que han fallecido

Cada año, normalmente durante el solsticio de invierno, defensores en New Hampshire y a través del país se reúnen para conmemorar el día de la recordación de las personas sin casa.

Este año, debido a las precauciones por el COVID-19, muchas de esas reuniones han pasado a ser virtuales.

Amy Pratte con el Catholic Medical Center 's Health Care for the Homeless lideró una pequeña vigilia pre-grabada para honrar a las 27 personas en Manchester que fallecieron mientras no tenían casa o no solían tener donde vivir este año.

