‘Violación extrema’: especialista en fertilidad acusado de engendrar en secreto a la hija de paciente en Boston

Una mujer está demandando a un médico especialista en fertilidad de Boston, alegando que es el padre de su hija adulta a pesar de haber dicho que un médico residente sería el padre, un linaje supuestamente revelado a su hija a través de un par de kits de prueba de ADN caseros.

Sarah Depoian está demandando al Dr. Merle Berger, fundador de la clínica de fertilidad IVF de Boston y que desde entonces se jubiló, por fraude y otras demandas en el tribunal federal de Massachusetts, solicitando daños y perjuicios. Berger negó las acusaciones a través de un abogado cuando la demanda se presentó el miércoles.

Depoian buscó tratamiento con Berger en 1979, dijo, y le dijeron que insertaría "el esperma de un médico residente que tenía rasgos físicos similares a los de mi marido" y que sería desconocido para la pareja, mientras que la pareja sería desconocida para el donante, relató en una conferencia de prensa el miércoles.

Ella tuvo un bebé a principios de 1981 que no sabía que el hombre que la crio no era su padre biológico; Berger le dijo a Depoian que no revelara el tratamiento, conocido como inseminación intrauterina, a nadie, según el abogado de la familia.

La hija de Depoian, Carolyn Bester, de 42 años, dijo que primero se enteró de que tenía un padre biológico diferente a través de pruebas de ADN de Ancestry.com y 23andMe, y luego descubrió quién era su padre semanas después, cuando un pariente de Berger "se acercó a y me dijo: '¿Estamos relacionados?' Y dije: 'Pregunta interesante, no lo sé'". En ese momento sabía que Berger había sido el médico especialista en fertilidad de Depoian.

El descubrimiento dejó a Bester devastada: dijo que no se levantó de la cama durante un día: "Fue realmente impactante y horrible descubrir eso, que esa es la historia de tu vida y esa es la historia de cómo fuiste creado, no es así". Genial, por decir lo menos."

Depoian, una jubilada que se mudó de Massachusetts a Maine con su esposo hace tres años, dijo que el apoyo y el amor de su hija la ayudaron a compartir lo sucedido con la familia.

"Es difícil imaginar no confiar en su propio médico. Nunca imaginamos que abusaría de su posición de confianza y perpetraría esta violación extrema", dijo Depoian.

El abogado de Berger dijo en un comunicado que las afirmaciones "serán refutadas en los tribunales", aunque señaló que los primeros días de la inseminación artificial eran un entorno "dramáticamente diferente" para los tratamientos de fertilidad.

El Dr. Merle Berger fue una pionero en el campo de la fertilidad médica que en 50 años de práctica ayudó a miles de familias a cumplir sus sueños de tener un hijo. Es ampliamente conocido por su sensibilidad ante la angustia emocional de las mujeres que acudían a él en busca de ayuda para concebir. Las acusaciones se refieren a acontecimientos ocurridos hace más de 40 años, en los primeros días de la inseminación artificial. En una época anterior a los bancos de esperma y la FIV, era dramáticamente diferente del tratamiento de fertilidad actual. Las acusaciones, que han cambiado repetidamente en los seis meses transcurridos desde que el abogado del demandante se comunicó por primera vez con el Dr. Berger, no tienen fundamento legal ni fáctico y serán refutadas en el tribunal.

Cuando se le preguntó sobre la declaración del abogado de Berger, el abogado de fertilidad que representa a Depoian y Bester dijo que Berger no lo había negado cuando se comunicaron con él por primera vez sobre la demanda pendiente, y que sus afirmaciones no han cambiado.

Telemundo Boston se comunicó con Boston IVF para solicitar comentarios.

Boston IVF se fundó en 1986 y Berger se jubiló en 2020, según su sitio web. Depoian dijo que Berger la trató en su consulta privada.