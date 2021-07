¿Volverán los mandatos de mascarilla a Massachusetts y NH?

Con el aumento de las hospitalizaciones y el creciente número de casos de COVID-19 provocados por la variante Delta, los municipios de todo el país han vuelto a imponer mandatos de mascarillas y otras mitigaciones de salud pública.

Los líderes locales en al menos cinco estados, incluidos California y Nevada, han restablecido los requisitos de las mascarillas, han emitido recomendaciones para cubrirse el rostro o han amenazado con el regreso de límites estrictos de salud pública para todos los residentes. A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades continúan recomendando que las personas vacunadas no tengan que seguir dichos protocolos en la mayoría de los entornos.

Aumentan casos de COVID en Massachusetts y New Hampshire

Los funcionarios de salud de Massachusetts informaron otros 477 casos confirmados de coronavirus, la mayor cantidad en un solo día desde mediados de mayo, y seis nuevas muertes el jueves a medida que la tasa de pruebas aumentó nuevamente .

El informe elevó el número de casos confirmados de COVID-19 en el estado a 667,818 desde el inicio de la pandemia y su número de muertos a 17,673. La última vez que Massachusetts informó más de 477 casos nuevos en un día fue el 16 de mayo, cuando se informaron 494 casos .

En New Hampshire, la cantidad de personas que dieron positivo al coronavirus desde el inicio de la pandemia ha superado las 100.000.

El promedio móvil de siete días de casos nuevos diarios en New Hampshire ha aumentado durante las últimas dos semanas de 21 casos nuevos por día el 5 de julio a alrededor de 40 casos nuevos por día en este momento.

¿Tiene sentido un mandato de mascarillas para Massachusetts?

Tres comunidades de Massachusetts, Cambridge, Nantucket y Provincetown, recomendaron recientemente el uso de mascarillas en el interior nuevamente a medida que surgen nuevos brotes en todo el estado.

El jueves se le preguntó al gobernador Charlie Baker si esperaba volver a activar un aviso o mandato sobre mascarillas.

"No estamos buscando cambiar ninguna de nuestras reglas o políticas existentes", dijo. "Tenemos un conjunto de estándares a nivel estatal y se basan en lo que vemos a nivel estatal. Y si las comunidades creen que necesitan seguir estrategias que sean más efectivas y apropiadas para ellos, deben hacerlo, y eso es exactamente lo que Provincetown hizo ".

Provincetown es la única municipalidad en Massachusetts que desde hoy pide a residentes que usen mascarillas en interiores y exteriores.

También dijo que no tiene planes de cambiar la guía de mascararillas para la escuela en el otoño, a pesar de un llamado de algunos legisladores para revivir un mandato de máscaras escolares en medio de la propagación de la variante Delta.

Pero más tarde el jueves, la alcalde de Boston, Kim Janey, dijo que los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de hecho llevarán máscaras en el otoño.

"Hay varios niños pequeños que aún no son elegibles para la vacuna. Actualmente, los niños usan máscaras, ya que están en la escuela de verano, y en diferentes programas de la ciudad, y este otoño, seguirán usando máscaras. ", dijo en una conferencia de prensa.

¿Qué hay de New Hampshire?

Al gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, también se le preguntó el jueves si el aumento de los casos de COVID lo llevaría a emitir otra orden de máscaras .

"No, en este momento no anticipamos nada de eso", dijo. “La gente debería vacunarse. Esa es la clave de todo esto. Así es como vamos a mantener nuestros números bajos en el futuro ... En este momento, no anticipamos ninguna medida restrictiva ".