Realizan arresto tras incidente de seguridad en el aeropuerto Tweed New Haven

La policía de New Haven, Connecticut, dijo que arrestó a una persona que hizo comentarios sobre una bomba mientras abordaba un avión en el aeropuerto Tweed New Haven el jueves por la mañana.

Según la policía, el avión fue desembarcado por precaución, no se encontraron dispositivos ni se hicieron amenazas.

"El NHPD arrestó a una persona que abordaba un avión en Tweed y que estaba haciendo comentarios sobre una bomba. El avión fue desembarcado por precaución. No se encontraron dispositivos, no se hicieron amenazas y no hay preocupaciones de seguridad en curso. Las operaciones normales se están reanudando", dijo el Departamento de Policía de New Haven.

Los funcionarios del aeropuerto dijeron que el incidente de seguridad ocurrió alrededor de las 11 a. m., la terminal se cerró temporalmente para un control de seguridad y todos los vuelos se retrasaron temporalmente.

"Por precaución, la terminal se cerró temporalmente para un control de seguridad completo", dijo el aeropuerto en una publicación de Facebook.

La TSA está volviendo a revisar a todos los pasajeros en la terminal.

El aeropuerto Tweed New Haven dijo que se han activado los protocolos de seguridad estándar y que se están siguiendo.

Según la policía, las operaciones normales se están reanudando.

Esta es una historia en desarrollo. Pendientes a las actualizaciones.