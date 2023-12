Waltham da el último adiós al policía y el trabajador que perdieron la vida en lugar de trabajo

En Waltham, Massachusetts, se están realizando preparativos de último minuto antes del velorio del oficial de policía Paul Tracey, que se llevará a cabo el jueves por la tarde.

Tanto el oficial como el trabajador de National Grid, Roderick Jackson, murieron hace una semana, después de que Peter Simon, de 54 años, de Woodsville, New Hampshire, se estrellara en el lugar en donde ellos trabajaban.

La policía de Waltham está pidiendo a la gente que trabaje desde casa el jueves, si es posible, debido al tráfico esperado que traerán los servicios. Numerosas carreteras de la zona quedarán cerradas a consecuencia de la procesión.

El miércoles por la noche, la gente todavía acudía a un monumento conmemorativo instalado en el coche patrulla de la policía de Tracey para presentar sus respetos.

Algunas lágrimas (y recuerdos) se compartieron abiertamente.

"Paul era un gran amigo mío", dijo Zachary Bourque. "Cuando me enteré del fallecimiento de Paul, me impactó como si hubiera afectado a la comunidad de Waltham: muy fuerte. Todavía no me he sentido afligido, pero probablemente lo haré mañana".

La ciudad de Waltham se está preparando para unos días difíciles y se despide definitivamente de Tracey y Jackson.

El velorio de Tracey está programado para el jueves, de 3:00 a 8:00 p.m., en la Iglesia Our Lady's Comforter of the Afflicted, seguido de un funeral el viernes, a las 10:00 a.m.

El funeral de Jackson está programado para el sábado en la iglesia St. Paul AME en Cambridge. El horario de visita es de 9:00 a 11:00 a.m., e inmediatamente después se realizan los servicios funerarios.

"Vamos a seguir apoyando a nuestros agentes y sus familias y a los trabajadores de National Grid", dijo el jefe de policía de Waltham, Kevin O'Connell. "Toda la comunidad de Waltham asistirá a esto y realmente lo aprecio, y estoy seguro de que la familia también".

Los servicios se producen poco más de una semana desde que ambos hombres murieron trágicamente cuando Simon se estrelló contra un lugar de trabajo de servicios públicos, robó una patrulla policial y finalmente intentó huir.

La policía publicó el miércoles por la noche un boletín pidiendo una vez más la ayuda del público para encontrar testigos y fotografías o vídeos del incidente.

