Realizan vigilia en apoyo a inmigrantes en Waltham

El lunes en la noche la comunidad se movilizó en Waltham, Massachusetts en apoyo los inmigrantes que son amenazados por las deportaciones.

Ni el frío pudo evitar la reunión de solidaridad entre vecinos y organizaciones que asisten a la comunidad inmigrantes. El grupo llegó hasta la calle Chestnut con la calle Moody con velas encendidas llevando un mensaje para que todos conozcan sus derechos, en el lugar preciso donde uno de sus residentes fue arrestado por agentes ICE.

“Queremos organizarnos como comunidad no solamente para saber nuestros derechos también para tener conocimiento de quién está entrando en nuestra comunidad y que clase de riesgo la gente está llevando…”, dijo Jonathan Paz, Co dirigente de la Organización Fuerza Waltham.

De acuerdo con Paz, uno de los más recientes casos ha dejado a la comunidad inmigrante de Waltham temerosos de salir y llevar sus vidas cotidianas, un joven fue arrestado por ICE tras un caso de tránsito.

“El joven tuvo cierta situación de su carro de licencia no quiero comentar mucho sobre eso pero solamente digo que ese chico no hizo daño a nadie no era criminal merecía un proceso jurídico para eso tenemos las cortes y ya está en procedimiento de deportación. Su madre no pudo conseguir un abogado para poder ayudar la situación…”, aseguró Paz.

La comunidad asistió en apoyo a los familiares del joven quien ahora será enviado a su país la próxima semana.

Un familiar del joven arrestado expresó entre lágrimas su frustración ante la situación, “mi mamá ha luchado mucho para que todos estemos acá, nosotros no somos criminales para que nos traten como tal y si es muy duro ver a las familias que las separan, más cuando tienen hijo, cuando tienen una familia, y más ver a mi mamá pasar por esta situación también".

La organización Fuerza Waltham normalmente asiste en la recaudación de fondos para ayuda legal para personas que lo necesiten, en este caso, recaudaron fondos para asistir al joven cuando llegue a su país.