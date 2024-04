Grupo de mujeres empodera a la comunidad femenina en Boston a través del baile

To read in English, click here.

Todo empezó con tres amigas. Y cinco años después, un grupo de mujeres está utilizando la danza para inspirar y empoderar a otras personas en el área de Boston y más allá.

"Usamos la danza como una forma de mostrar cómo nos fortalecemos mutuamente y cómo podemos llevarnos bien, y todas tenemos el mismo propósito", explicó Kayleigh Lucci, una de las directoras de We The Females.

Yiota "YoYio" Zeitinidis, Kayleigh Lucci y Erin Davis han sido parte de la comunidad de baile de Boston durante años. En 2019, las tres amigas decidieron que era hora de crear algo propio.

"Debido a que Boston es definitivamente una ciudad muy dominada por hombres en cuanto al aspecto cultural, nuestra música y danza. Y por eso era muy importante para nosotras poder reunirnos y mostrar el talento de las mujeres y hacerlo funcionar, dirigido y creado por mujeres", explicó Davis.

"Ya han pasado cinco años de We the Females y seguimos creciendo, y la relación que tenemos va sólo para mejor", añadió Zeitinidis.

El grupo We The Females, o WTF, hace mucho más que solo bailar, ellas usan su talentos para enseñar, apoyar a empresas locales, ayudar a jóvenes y manejar una línea de ropa urbana.

"Nuestra misión principal es esencialmente empoderar a las mujeres y niñas en el área de baile de Boston y retribuir a la comunidad", dijo Davis.

En 2020 lanzaron el programa “We're The Future” o Somos el Futuro, para niñas desde los seis años hasta la secundaria. Ofrecen becas de ayuda financiera para aquellos que de otro modo tendrían dificultades para pagar las clases y dan la bienvenida a bailarinas de todos los niveles.

"Todas se sentirán seguros, todas se sentirán tomadas en cuenta, todas se sentirán cómodos", dijo Lucci.

Las ventas de la línea de ropa ayudan a financiar los programas y también ayudan a las jóvenes a desarrollar otro conjunto de habilidades en el proceso.

"Todos son trabajos artísticos diferentes de niñas jóvenes sobre lo que significa el empoderamiento de las mujeres para ellas. Así que tenemos algunas cosas realmente geniales de niñas desde los 3 años hasta los 17".

We The Females también ofrece clases para adultos, incluida una oferta semanal en Boston Dance Studios, una empresa propiedad de mujeres negras. Los miembros del equipo también visitan otros estudios, incluidas ubicaciones en Martha's Vineyard y Worcester, y organizan talleres durante todo el año.

La compañía da la bienvenida a nuevos miembros y organiza audiciones abiertas una vez al año. Estas son como una clase grupal gratuita para las bailarines que asistan a la sesión.

"La energía en la sala es simplemente increíble. Todos se van de aquí tan inspirados y tan felices", dijo Zeitinidis.

El proceso está destinado a desafiar a las personas y aportar nuevos talentos al equipo. Ese talento incluye a personas como Camila Escobar, quien se unió a la compañía a fines del año pasado.

"Cuando decidí hacer la audición me dije, no sé qué tan bien me iba a ir, porque estaba un poquito oxidada", nos dijo Escobar. "Pero el ambiente el día de la audición era una locura. El estudio estaba lleno de gente, todos animándose unos a otros. No parecía una competencia, literalmente se sentía como una comunidad de mujeres empoderando a otras".

Escobar llegó a Boston desde Colombia y buscaba reconectarse con sus raíces artísticas. Ella dijo que entendió eso y mucho más.

"Son como hermanas, ¿sabes?" dice Escobar. "Realmente extraño ese sentimiento y me encanta estar aquí. Siento que me respaldan y que también me apoyan a pesar de que soy una de las más nuevas en el grupo".

Y esa capacidad de elevar e inspirar no se limita a los bailarines: también es algo que sienten quienes las ven actuar. Lucci compartió una historia muy peculiar:

"Había un niño pequeño en la audiencia, e hizo un baile de consuelo, y obviamente vino para el juego, y se acercó a uno de nuestros bailarines. Y creo que es muy significativo, especialmente porque no era uno de nosotros. Y muestra que todas las mujeres tenemos la misma mentalidad. Pero el niño estaba muy nervioso al decirle que le gusta la actuación y todo. Ella dijo, lo cual es muy poderoso, pensando en retrospectiva, simplemente para no parar nunca."

"La madre nos envió un correo electrónico más tarde esa noche básicamente contándonos cómo cambiamos su vida, y grabó nuestro video. No dejó de verlo durante todo el camino a casa".

Las fundadoras esperan que, en esencia, el mensaje que difundan sea aceptar a las personas tal como son y apoyarse mutuamente con un objetivo común.

"Creo que es lo que ha hecho que nuestra empresa sea tan exitosa. Todas somos tan diferentes. Y creo que muchas más chicas jóvenes que se convierten en mujeres jóvenes necesitan celebrar eso entre ellas y simplemente abrazar realmente su individualidad y sentirse cómodas siendo quienes son", dijo Davis.

Para más información visita su sitio web aquí o síguelas en sus redes sociales.