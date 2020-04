Worcester celebra el día de la comida para llevar

La ciudad de Worcester estará celebrando el día de la comida para llevar en apoyo a los restaurantes locales.

Se estará llevando a cabo el próximo lunes, 27 de abril.

Los restaurantes que estarán participando son los siguientes:

Antonio's Pizza- 286 Chandler Street Worcester, MA

Armsby Abbey - 144 North Main St. Worcester, MA

Bahnan's- 344 Pleasant Street Worcester, MA

Basil N' Spice 299 Shrewsbury St.-Worcester, MA

Bay State Shawarma & Grill-96 Water Street-Worcester, MA

Belsito's Deli-305 Plantation St Worcester, MA

Boulevard Diner-155 Shrewsbury St. Worcester, MA

Canal District Food Tours-Canal District Worcester, MA

Chiodas Trattoria-631 Franklin Street Worcester, MA

Choose and Mix-5 East Mountain Street-Worcester, MA

Ciao Bella Eatery 402 Grove St Worcester, MA

Corner Grille- 806 Pleasant Street Worcester, MA

Dalat Restaurant-425 Park Ave Worcester, MA

Dino's Restaurant 13 Lord St Worcester, MA

Doughnuts & Drafts Café -261 Main Street Worcester, MA

El Patron Mexican Restaurant 192 Harding Street Worcester, MA

Eric's La Patisserie- 446 Main St. Worcester, MA

Funky Murphy's Bar & Grill- 305 Shrewsbury Street Worcester, MA

Garden Fresh Courthouse Café 204 Main Street Worcester, MA

Grill on the Hill 1929 Skyline Drive Worcester, MA

Hacienda Don Juan-875 Main Street Worcester, MA

Jimmy John's 1 Mercantile Street Worcester, MA

Kenichi Asian Bistro 270 Shrewsbury Street Worcester, MA

Kenmore Diner 250 Franklin St. Worcester, MA

La Cucina Italiana 294 Hamilton Street Worcester, MA

Mai Tai Bar and Sushi Restaurant- 69 Green Street Worcester, MA

Maria's Kitchen 826 Main Street Worcester, MA

Oishi Japanese Restaurant 8 Franklin Street Worcester, MA

Pampas Churrascaria 145 E Central Street Worcester, MA

Papa Gino's 68 Stafford St Worcester, MA

Verifique con los restaurantes los horarios de operación durante el día.