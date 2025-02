Líderes de Worcester votan para convertirse en ciudad santuario para comunidad transgénero

Hay un nuevo refugio seguro para quienes se identifican como transgénero en el estado de la Bahía, después de que Worcester se convirtiera oficialmente en una ciudad santuario para esa comunidad durante una larga reunión del consejo municipal el martes por la noche.

Esta reunión duró aproximadamente cinco horas y hubo alrededor de 200 personas que se presentaron para expresar su apoyo.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

El salón de actos del consejo estaba lleno de gente de pie, mientras docenas de residentes hablaban ante el consejo municipal a favor de convertir a Worcester en una ciudad santuario para quienes se identifican como transgénero o de otros géneros diversos.

Esta campaña llega poco después de que el primer miembro abiertamente no binario elegido para el consejo, el concejal general de la ciudad de Worcester, Thu Nguyen, se tomara un descanso del consejo, después de que dijeran que el ambiente era transfóbico.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La organización local Queer Residents of Worcester and Our Allies presentó la petición pidiendo a los concejales que conviertan a Worcester en una ciudad santuario para las personas transgénero y de género diverso.

La petición pide específicamente a la ciudad que no coopere con las políticas federales y estatales destinadas a perjudicar a las personas transgénero y de género diverso, y que garantice que la comunidad LGBTQ+ aquí tenga acceso a atención médica, vivienda, educación y empleo sin temor a la discriminación.

"Ustedes tienen una oportunidad increíble como comunidad de apoyar a nuestros niños, tienen la oportunidad de disminuir las tasas de depresión y suicidio al mostrarles a nuestros niños que su seguridad y dignidad son una prioridad", dijo un asistente a la reunión.

"Es su responsabilidad ponerse de pie y luchar por nuestra gente, por su gente, por la gente", agregó otro.

El ayuntamiento la aprobó con una votación de 9 a 2.