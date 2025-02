Activistas piden que Worcester se convierta en ciudad santuario para la comunidad transgénero

Una organización local está pidiendo a la ciudad de Worcester, Massachusetts, que se convierta en una ciudad santuario para la comunidad transgénero y para personas de géneros diversos.

Esta solicitud surge después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que ordena a las agencias federales reconocer solo dos sexos: masculino y femenino.

La organización llamada "Queer Residents of Worcester and Our Allies" está liderando esta campaña. Según ellos, ahora más que nunca, la ciudad de Worcester debe mostrar su solidaridad con la comunidad LGBTQ+.

Carlos Zepeda, un activista comunitario LGBTQ+, expresó su preocupación: "En el trabajo yo ya voy a poder ser despedido o recibir cualquier discriminación por mi orientación sexual y por ser latinoamericano también".

Zepeda, sabe de primera mano cómo se siente ser discriminado por su preferencia sexual. Por eso se alegró al escuchar que una organización de Massachusetts está luchando para que Worcester se convierta en una ciudad santuario para la comunidad transgénero y para personas de géneros diversos. "Necesitamos lugares protegidos, lugares seguros para nosotros tener la seguridad que vamos a estar bien", añadió Zepeda.

La organización Queer Residents of Worcester and Our Allies está pidiendo al concejo de la ciudad que no cooperen a nivel federal y estatal en políticas que causen daño a esta comunidad. También solicitan acceso a cuidado de salud, vivienda, educación y empleo sin miedo a discriminación.

Tanya Neslusan, directora ejecutiva de Mass Equality, comentó: "Hemos escuchado preocupaciones de personas que no están seguras si pueden salir del país". Neslusan explicó que muchas personas han expresado miedo de irse de vacaciones o de que sus hijos no puedan recibir el cuidado médico necesario para afirmación de género.

Esta petición fue inspirada por la ciudad de Northampton. Rachel Maiore, concejal de la ciudad de Northampton, mencionó: "Hay personas que están siendo atacadas". Northampton aprobó una resolución similar el pasado octubre.

La campaña comenzó luego de que Thu Nguyen, concejal transgénero de Worcester, alegara que enfrentó un ambiente transfóbico en el concejo, lo que lo llevó a tomar una pausa de su posición.

Khrystian King, vicepresidente y concejal general de Worcester, apoya a su colega y asegura que no hay espacio para discriminación y amenazas en su ciudad. King espera que esta resolución sea aprobada por unanimidad.

La reunión del concejo comenzará a las 6:30 p.m. el martes en la alcaldía de Worcester, donde se espera que más de 100 personas lleguen en apoyo.