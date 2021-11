Wu vs. Essaibi George: tu guía en la contienda por la alcaldía de Boston

Los votantes de Boston elegirán entre Michelle Wu y Annissa Essaibi George en las elecciones generales del 2 de noviembre.

Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. Haga clic aquí para obtener detalles sobre su lugar de votación.

En las elecciones preliminares del 14 de septiembre, el campo de cinco candidatos a alcalde se redujo a dos. Las concejales de la ciudad Wu y Essaibi George obtuvieron la mayor cantidad de votos, eliminando de la contienda a la alcaldesa Kim Janey, la concejal de la ciudad Andrea Campbell y John Barros.

Si aún no sabe por quién votar, tenemos algunos recursos para ayudarlo.

Conozca a las candidatas

Wu, de 36 años, fue la primera mujer asiáticoamericana en servir en el Concejo Municipal de Boston, habiendo sido elegida por primera vez en 2013 a la edad de 28 años. Se convirtió en la primera mujer de color en servir como presidenta del concejo cuando fue elegida en enero de 2016.

Sus padres emigraron a los Estados Unidos desde Taiwán a principios de los 80, antes de que ella naciera. Habla mandarín y español con fluidez.

Wu se graduó de la Universidad de Harvard y la Facultad de Derecho de Harvard. Fue mientras estudiaba en Harvard, cuando sus padres se estaban separando, que Wu notó que su madre mostraba signos de enfermedad mental. Poco después de graduarse, apenas unos meses en su nuevo trabajo, Wu fue llamada a casa en Chicago por su hermana menor, con su madre en una crisis de salud mental.

Después de estabilizar su vida hogareña, Wu trasladó a toda la familia de regreso a Boston, donde comenzó a asistir a la Facultad de Derecho de Harvard. Wu cree que la mudanza le salvó la vida a su madre. Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia de aparición tardía y fue internada en el Hospital General de Massachusetts.

Wu comenzó en el Ayuntamiento trabajando para el alcalde Thomas M. Menino como miembro de Rappaport en derecho y políticas públicas. Más tarde se desempeñó como directora de distrito electoral en todo el estado en la campaña del Senado de los Estados Unidos de su ex profesora de derecho, Elizabeth Warren.

Ella es propietaria de un restaurante, abogada de servicios legales y tutora legal de sus hermanas menores. También tiene experiencia en defensa comunitaria, habiendo trabajado en el Centro de Servicios Legales de WilmerHale en Jamaica Plain y en la Asociación Médico-Legal en el Centro Médico de Boston.

Wu vive en Roslindale con su esposo, Conor, y sus hijos, Blaise y Cass. Wu y su familia comparten una casa de dos familias con su madre.

Essaibi George, de 47 años, también es hija de inmigrantes: su padre, Ezzeddine, emigró a los Estados Unidos desde Túnez en 1972, y su madre, Barbara, nació en un campo de desplazados en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Creció en Dorchester y fue elegida miembro del Ayuntamiento de Boston en 2015.

Se graduó de Boston Technical High School, y luego obtuvo una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de Boston y una maestría en educación de la Universidad de Massachusetts Boston.

A partir de 2001, Essaibi George enseñó economía, gestión empresarial y servicios humanos y de salud a estudiantes de tercer y cuarto año en East Boston High School. También se desempeñó como asistente del entrenador de softbol.

Essaibi George también es la fundadora y propietaria de Stitch House en Dorchester, una tienda minorista de ladrillo y mortero que vende hilados y telas. También ofrece clases de tejido, costura, acolchado y crochet, pasatiempos de los que Essaibi George disfruta desde la infancia.

Ella y su esposo, Doug George, nativo de Dorchester, tienen cuatro hijos juntos: Douglas, y trillizos, Charlie, Kayden y Samir.

Mira los debates

Wu y Essaibi George participaron en un debate de una hora organizado por NBC10 Boston, NECN y Telmundo Nueva Inglaterra el 19 de octubre.

La amplia discusión tocó muchos temas que enfrenta Boston.

El segundo debate cara a cara de las candidatas fue el más acalorado hasta ahora, y tanto Essaibi George como Wu se criticaron mutuamente por mentir o usar "declaraciones falsas".

Entre las ocasiones en que los candidatos se acusaron mutuamente de mentir fue cuando discutieron la implementación de medidas como la ciudad agregando 19 médicos a los protocolos de respuesta a crisis de Boston.

"Estoy decepcionada de ver un patrón de declaraciones falsas que se hacen aquí. Estoy orgullosa de que a lo largo del tiempo en el Concejo Municipal he sido consistente en presionar por las reformas que se necesitan", dijo Wu. "Hay una clara diferencia en esta carrera entre continuar con el status quo de elegir simplemente tratar de mordisquear los bordes de los cambios que necesitamos, o garantizar realmente que estamos atrayendo a la comunidad para lograr los cambios audaces que son necesarios y posibles en este momento."

"Te estás atribuyendo el mérito de algo que he hecho como miembro del Ayuntamiento", respondió Essaibi George. "Es mi trabajo, como miembro del Consejo de la Ciudad de Boston, lo que llevó a tener 19 médicos que trabajan todos los días para responder a las crisis de salud mental en toda nuestra ciudad. Ese no es su trabajo. Por favor, no se atribuya el mérito".

Wu respondió que el esfuerzo fue encabezado por Ayanna Pressley cuando se desempeñó como concejal de la ciudad; ahora es una congresista que representa a Boston y algunos suburbios.

"Me enorgulleció apoyar el trabajo que se llevó a cabo en el consejo para presionar para que el número de médicos pase de dos a 19, y también de haber estado presente antes de que te unieras al consejo cuando la concejal Ayanna Pressley encabezó la carga sobre esto". Dijo Wu. "Llegar a 19 médicos no está ni cerca de la escala de cambio que se necesita. Hay cientos de miles de residentes en nuestra ciudad que exigen una mejor respuesta a la crisis, que informan y vienen y nos dicen que lo que está sucediendo ahora es el status quo no está funcionando, no está sirviendo a nuestros residentes".

También puede ver el debate completo a continuación:

La Palabra Final

King Boston, en asociación con el Black Economic Council de Massachusetts y NBC10 Boston, NECN, NBC Sports Boston y Telemundo Boston, organizó un foro de la alcaldía el 26 de octubre en el Boston Media Center.

Imari Paris Jeffries, directora ejecutiva de King Boston; Segun Idowu, presidente y director ejecutivo del Black Economic Council de Massachusetts; y Latoyia Edwards, presentadora ganadora del premio Emmy en NBC10 Boston y NECN, copresidieron conversaciones individuales con las candidatas a la alcaldía de Boston, Michelle Wu y Annissa Essaibi George.

Puede ver el especial completo, en dos videos separados, a continuación:

La Palabra Final: Michelle Wu

La Palabra Final: Annissa Essaibi George