AMLO muestra un “cachito” para la rifa del avión presidencial

MÉXICO - El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este martes que, ante el interés que han mostrado ciudadanos para apoyar sus planes, es casi un hecho que habrá rifa del avión presidencial y mostró un boleto del sorteo que tentativamente se realizará el 5 de mayo.

En su conferencia con medios desde Palacio Nacional, aclaró que la realización del magnosorteo se definirá la próxima semana, ya que esperarán unos días para ver si hay algún comprador o si el gobierno de Estados Unidos responde a su oferta.

Pero, además, admitió que organizar la rifa requiere de ajustar el marco legal.

"Hay muchos, yo no le diría obstáculos, sino procedimientos legales que se tienen que resolver", dijo.

Esto, porque la Ley Orgánica de la Lotería Nacional impide que el avión sea sorteado en especie.

"Se tiene que hacer todo un marco legal de la lotería para resolver, hay que resolver el pago de impuestos, ¿qué se hace con una empresa que compra determinado número de boletos? Todo eso estamos analizando, pero si pudieron reponer, pagar, este avión que fue un absurdo, ¿cómo no vamos a poder nosotros resolver para venderlo?".

Mi única preocupación es que se trata de un bien qué significa mucho dinero y el dinero es una tentación, es la mamá y el papá del diablo. Andrés Manuel López Obrador

Así que si no hay comprador en próximos días, dijo que explicará todo el proceso de compra, rifa y mantenimiento, y mostró el boceto de uno de los "cachitos" de la lotería que se usarían en el sorteo.

"Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre", se lee en el billete, que tendrá un costo de 500 pesos ($26).

El presidente también expresó su preocupación por quién gané el avión, pues podría "echarse a perder"por dinero.

"Mi única preocupación es que se trata de un bien qué significa mucho dinero y el dinero es una tentación, es la mamá y el papá del diablo, echa a perder el dinero a veces a las personas y yo no quiero que nadie se eche a perder, no quiero que se destruya ninguna familia porque si vale más que lo material y no quiero cargar con esa culpa. Eso es lo único que nos está deteniendo de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgracie", argumentó.

"Conozco casos en donde ya por experiencia, sobretodo en la cuestión política, pero dinero y poder son primos hermanos, de gente que llega a ocupar pequeños cargos pero se suben a un ladrillo y se marean, conozco a muchos que se echan a perder por completo y arruinan a sus familias".