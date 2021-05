México: Familia LeBarón, devastada por el asesinato de su abogado

MÉXICO - El abogado encargado del caso de la masacre de la familia LeBarón fue asesinado el jueves en México, informaron las autoridades.

Abel Murrieta era candidato a la alcaldía de Cajeme, en el fronterizo estado mexicano de Sonora, y fue asesinado en Ciudad Obregón tras un acto político por un grupo de hombres armados que le dispararon al menos en 10 ocasiones.

Apenas conocido el homicidio, Adrián LeBarón y una de sus hijas se dijeron devastados con el nuevo giro que dio su batalla legal con lo ocurrido a Murrieta.

Según información, el abogado Murrieta habría quedado en verse a las 11:00 a.m. en Tijuana, Baja California, con Adrián LeBarón porque tenía que darle una información y no podía hacerlo vía telefónica, pero eso no ocurrió

“mi familia está de luto otra vez. Abel nos ayudó mucho en nuestra batalla para encontrar justicia. Era un hombre de convicción dispuesto a ayudar a ser un México mejor. Fue una gran pérdida para mi familia y nuestro país”, escribió Adrián LeBarón en un mensaje en redes sociales.

El funeral del abogado Murrieta, quien fue procurador de justicia de Sonora, se realizará la tarde del viernes.

En 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora, tres mujeres y seis menores de edad integrantes de las familias LeBarón y Miller murieron en una emboscada orquestada por supuestos sicarios de una organización del narcotráfico que opera en las zonas serranas de este estado.