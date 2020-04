Gobernador reclama cifras reales: “están dosificando la información”

TIJUANA - El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, reclamó este viernes cifras reales en el reporte epidemiológico por la pandemia por la COVID-19 que cada día difunde la administración federal.

“Están dosificando la información porque no la están publicando como es”, acusó este viernes Jaime Bonilla Valdez.

El mandatario estatal detalló que mientras la Secretaría de Salud de Baja California reporta 72 muertos al viernes, las autoridades federal indican que solo son 31 fallecimientos.

Horas después, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, designado portavoz y coordinador de la estrategia contra la pandemia, evitó entrar en polémica por los dichos de Bonilla.

"Lo que digo respecto a los 32 gobernadores es que merecen todo nuestro respeto; son la autoridad sanitaria en cada estado", dijo.

La información que maneja la dependencia federal, argumentó, se extrae de los datos que aporta cada estado con base en lo establecido por la Ley Federal de Salud.

Pero este no es el único diferendo que ha enfrentado López-Gatell, quien ayer respondió a las descalificaciones del gobernador de Michoacán y, un día antes, al de Jalisco.

“Parece que hay una tendencia, pues no sé si es por desinformar y dar otros números o porque no tienen la información, o es una combinación de incompetencia y desinformación", acusó Bonilla Valdez.

"Pero está siendo muy grave porque a lo largo y ancho del país hay mucha inconformidad con la información que se está haciendo precisamente en el centro del país y tenemos que llegar a saber cuál está siendo realmente la razón”.

“Pregunto, ¿Por qué? Cuando estamos reportando los muertos que ha habido en nuestro estado, quiere decir que estas gráficas que hablan de 486 -muertos a nivel nacional- realmente no es real”, dijo.

El gobernador de Baja California alertó sobre lo peligroso que resulta que, al manejar información en tiempo real, los estados aporten unas cifras y la federación otras.

“Quiere decir que se está dosificando la información, porque no la están publicando como es, ¿yo quisiera que eso me lo explicaran en México. No comprendo porque no están diciendo lo que es”.