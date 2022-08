Desesperanza en México: plan de rescate para hallar a los mineros atrapados podría demorar hasta 11 meses

La oficina de Protección Civil informó a los familiares de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Sabinas que el rescate podría tardar entre 6 a 11 meses.

Desde el pasado 3 de agosto, los hombres permanecen atrapados en la mina de carbón El Pinabete tras presenciar una inundación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los familiares de la víctimas criticaron la respuesta de las autoridades debido a que aún no han logrado llegar al pozo de unos 65 metros de profundidad para el rescate de los mineros.

La directora de Protección Civil, Laura Velásquez, informó a los familiares el plan de rescate que se llevará a cabo. Sin embargo, los seres queridos dicen no sentirse conformes y que no lo aceptarán.

"Queremos que nos los entreguen y que no se tarden", aseguró una mujer en un video.

“Desde que empezó nos dicen los mismo: que el agua no ha bajado y cuando lo hizo, no quisieron bajar a la mina y no quisieron que los mismos mineros lo hicieran, por eso estamos inconformes, estamos enojados, porque se pudo haber hecho desde el principio pero ellos no quisieron. No sé a que le temen", aseguró Salma Tijerina, hermana de Hugo Tijerina, uno de los mineros, al diario mexicano Milenio.

Familiares de los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón de Sabinas, Coahuila, se reunieron con Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, quien les dio a conocer que el rescate llevará de 6 a 11 meses y que el método para sacarlos será mediante tajos a cielo abierto pic.twitter.com/mT1PJaKVF7 — Azucena Uresti (@azucenau) August 25, 2022

Asimismo, los familiares alegan que, durante estas semanas, se les ha privado de información acerca de la operación de rescate.

"Desconfiamos ya de ellos porque nos ocultan información, por eso estamos desconfiando", sostuvo Salma Tijerina, quien dijo que a los mineros que lograron salir con vida actualmente les rechazan sus pagos.

La mayoría de los mineros en México no están inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que no poseen los documentos que corroboren su derecho legal a una pensión para sus familias por una defunción en el trabajo.

Es prioritaria la seguridad del personal que realizará el rescate en la mina #ElPinabete y la opción de menor tiempo posible.



Hasta ahora, se han extraído 705 mil 487 m3 de agua con 14 bombas instaladas y se sigue sustrayendo el líquido a una razón de 617 litros por segundo. — Gobierno de México (@GobiernoMX) August 24, 2022

Asimismo, los familiares deben buscar la documentación que corrobore su labor en las minas para lograr exigir alivio de ayudas por los daños provocados ante un juicio. Esto incluye un accidente en el trabajo o por alguna presunta negligencia realizada.

HUBO UNA ADVERTENCIA

Manuel Fuentes, especialista en derecho laboral recordó que el 18 de febrero pasado, acudió ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para presentar una queja, de la mano de Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, que representa a víctimas del accidente que dejó más de 60 fallecidos en esa mina en 2006.

En el oficio se denunció la falta de inspecciones laborales en las minas mexicanas y la omisión de las autoridades mexicanas para asignar contratos de carbón por parte de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) aún con denuncias laborales de por medio.

Asimismo, comentó que se tomó como base el derrumbe de la mina del municipio de Múzquiz, en Rancherías, del norteño estado de Coahuila, de junio de 2021, y por el cual fallecieron cuatro mineros mexicanos.

“Se señaló que había una pared de una mina que fue abandonada hace más de 50 años, y a consecuencia de eso, la mina estaba inundada, se desbordó y terminó colapsando, que es en la misma historia de lo que ocurrió aquí en Sabinas hace dos semanas”, relató.

Un militar y un minero descendieron, pero detuvieron la misión ante la posibilidad de un colapso en la mina.