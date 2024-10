Primera dama de EEUU, Jill Biden, está en México para la investidura de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO - La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, se encuentra en México para asistir en representación del presidente Joe Biden a la investidura de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum y acudir al último acto con dignatarios extranjeros de Andrés Manuel López Obrador.

Cerca de las 3:30/1:30c, Jill Biden aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México, donde la recibió el embajador estadounidense en el país, Ken Salazar.

Por parte del gobierno mexicano, a Biden la acogió una comitiva encabezada por el próximo secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

LA AGENDA DE LA SEÑORA BIDEN EN MÉXICO

La representante estadounidense tiene previsto dar un discurso la tarde del lunes en una recepción organizada por Salazar, y después, acudirá a una cena con Sheinbaum en el Museo de la Ciudad de México, junto con otros líderes extranjeros.

El martes, Biden asistirá a la toma de posesión de la gobernante electa en el Congreso de San Lázaro, evento histórico, donde Sheinbaum se convertirá en la primera presidenta.

Ese mismo día por la tarde, la representante de EEUU tendrá un almuerzo con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en el Palacio Nacional, según su agenda de viaje, para regresar a su país la mañana del miércoles.

Biden lidera así la delegación estadounidense en la investidura de Sheinbaum, compuesta además por el embajador Salazar, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Liz Sherwood-Randall.

También asisten por EEUU, Isabel Casillas, de la Administración de Pequeñas Empresas; Chris Murphy, senador por Connecticut; Nanette Barragán, congresista de California; Carlos Elizondo, secretario social de la Casa Blanca, y Regina Romero, alcaldesa de Tucson, Arizona.

Aunque también se esperaba la presencia del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, canceló por los estragos ocasionados por el huracán Helene en Estados Unidos.

La presidenta electa de México dijo que su esposo no será " el primer caballero" de la nación.

PRESIDENTES DE AMÉRICA LATINA Y FUNCIONARIOS EXTRANJEROS QUE YA ESTÁN EN MÉXICO

Momentos antes, arribaron al mismo aeropuerto el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el mandatario colombiano, Gustavo Petro, quienes por la tarde asistirán con otros gobernantes extranjeros a una comida organizada por López Obrador.

Previamente, la mandataria electa informó en un comunicado de la llegada al AIFA de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Chile, Gabriel Boric; de Honduras, Xiomara Castro, y de Paraguay, Santiago Peña.

Asimismo, llegaron la vicepresidenta del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, Tie Ning, y Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.

Entre los países que no asistirán a la investidura de Sheinbaum, destaca España tras la decisión de la presidenta electa de no invitar al rey Felipe VI porque el monarca no respondió a un carta que le envió López Obrador en marzo de 2019 para solicitarle que reconociera los abusos cometidos por los españoles en la conquista.