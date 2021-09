Tesoro de EEUU saca de su lista negra a Rafa Márquez, el excapitán del Tri de México

CIUDAD DE MÉXICO - El exfutbolista mexicano Rafael Márquez así como todas sus empresas y fundaciones, fueron eliminados este miércoles de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Excapitán histórico de la Selección Mexicana de Fútbol, Rafa Márquez fue señalado por la dependencia estadounidense como uno de los supuestos prestanombres de Raúl Flores Hernández, "El Tío".

Según autoridades estadounidenses, "El Tío" es uno de los principales líderes del narcotráfico en México y Rafa Márquez habría hecho negocios con él en operaciones de lavado de dinero, por lo que lo ingresó a la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

La acusación sobre Márquez se hizo de manera simultánea a la del popular intérprete mexicano Julión Álvarez, sin embargo, cada uno litigó por separado su caso y el del exdefensa del Barcelona avanzó con más celeridad.

Al integrar el señalamiento, el Departamento del Tesoro incluyó junto a Rafa y a Julión, a otras 20 personas y empresas, la mayoría con sede en Jalisco, estado en el que ambos vivían y donde supuestamente también tiene su feudo "El Tío".

Desde un primer momento, Rafa Márquez negó cualquier vínculo con grupos delincuenciales.

“Niego categóricamente cualquier relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas.

"Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro, y de inmediato me abocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados”, señaló en ese momento el exjugador internacional del Mónaco, el Hellas Verona y el New York Red Bulls.

Y a cuatro años de distancia, el Departamento del Tesoro admitió que en el caso de Márquez y sus empresas no había delitos que perseguir y los eliminó de la lista de la OFAC junto a sus empresas.

Algunos de los negocios de Márquez que ya podrán operar de nuevo sin señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses están: Escuela de Fútbol Rafael Márquez, Fundación Fútbol y Corazón, Grupo Deportivo Alvaner, S.A., Grupo Deportivo Márquez Pardo, y Grupo Nutricional Alhoma.