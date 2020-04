Thalía, Eugenio Derbez y “Chicharito” Hernández, ¿enviados para atacar a AMLO?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó este martes una crítica a sus adversarios por, según él, utilizar a personajes famosos como la cantante Thalía para orquestar ataques en contra de su gobierno y así contrarrestar su proceso de transformación del país.

"Ven lo que está pensando la gente; entonces, como ya no les da, van escalando y buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales", aseguró el mandatario durante su conferencia mañanera. Si bien no dijo ningún nombre, López Obrador indicó que los ataques han provenido de una actriz "muy famosa", un comediante y un futbolista "que antes me caía bien", que muchos interpretan serían Thalía, Eugenio Derbez y Javier "Chicharito" Hernández, respectivamente.

Aseguró que sus detractores lo contrarrestan "con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo". "Últimamente provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal. Que, por cierto, nunca se había metido a hablar. Me caía muy bien, bueno me sigue cayendo bien", aseguró en notable referencia al delantero mexicano.

En marzo pasado, el jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS estadounidense declaró que México "está pasando por una pin*** etapa muy ca*****" y "en vez de ir para adelante vamos un poco hacia atrás".

En cuanto a Thalía, se refirió a ella como una artista "conocidísima y respetable", también sin dar su nombre precisamente. Pero hace unos días, la intérprete subió a sus redes sociales una crítica sobre las declaraciones de López Obrador, quien instaba a la ciudadanía a salir de sus casas en plena pandemia por COVID-19, pese a que las recomendaciones de las autoridades indicaban lo contrario.

"No está bien salir. Los profesionales de la salud han dicho constantemente que debemos estar solitos", dijo la cantante en un video en su cuenta de Instagram.

Andrés Manuel López Obrador invitó a la gente a salir en medio de la pandemia global por el coronavirus, y la cantante mexicana no se quedó callada. Mira su reacción.

El más reciente "ataque" provino del comediante mexicano Eugenio Derbez, a quien el presidente se refirió como "un comediante muy conocido y con mucho talento" y quien el fin de semana pasado publicó en su cuenta de Twitter un video denunciando falta de insumos en hospitales mexicanos. Derbez dijo que en la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tijuana, Baja California, había carencia de insumos para médicos y los pacientes vivían una situación "precaria", aunque el IMSS aseguró que esto era falso.

La polémica sirvió para que el gobernador de dicho estado, Jaime Bonilla, denunciara que los médicos de su entidad carecen de protección suficiente. "Están cayendo como moscas", advirtió.

No obstante, y pese a la queja, el presidente señaló que las críticas de estos famosos ayudan pues "se va probando el grado de madurez política de nuestro pueblo". "Vamos midiendo qué nivel tenemos de concientización en el país, esto no está mal", concluyó.