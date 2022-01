Tras negarle la eutanasia, mujer colombiana cumplió su deseo de morir en paz

Martha Sepúlveda no esperaba estar viva para este 2022. Después de luchar legalmente durante varios meses por su derecho a morir dignamente, por fin pudo cumplir su voluntad: este sábado falleció por medio de la eutanasia en Medellín, Colombia.

La mujer de 51 años se convirtió en el segundo caso de eutanasia a un paciente sin diagnóstico terminal a corto plazo en Colombia, luego de que medios locales confirmaran su muerte.

Sepúlveda padeció durante varios años de esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad degenerativa que le impedía caminar sin ayuda.

"Tengo buena suerte. Estoy más tranquila desde que me aceptaron el procedimiento", dijo la colombiana en una entrevista con Noticias Caracol a principios de octubre. "Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo no creo que a nadie".

Sepúlveda estaba lista para morir el 9 de octubre, pero el procedimiento fue cancelado a último minuto debido a que el Comité Científico Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad decidiera detener su eutanasia "de manera unánime".

Después de dar una batalla legal, un juez ordenó que se le permitiera morir a través de la eutanasia debido a su enfermedad.

"La reafirmación de mis derechos en este momento tan complejo de mi vida me llena de alegría y reafirma mi confianza en la justicia y los funcionarios que la hacen real y viva de cara a los ciudadanos”, dijo Sepúlveda en su última carta.