Cómo se adapta Petro a la irrupción de Hernández en la segunda vuelta en Colombia

BOGOTÁ, Colombia - La irrupción del candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, un populista con un método de campaña poco tradicional, ha obligado al izquierdista Gustavo Petro, el más votado en la primera vuelta, a adaptar su estrategia para el balotaje, saliendo de las plazas públicas y cuestionándolo en temas como el feminismo.

"Es natural que cuando hay un resultado tenemos que revisarlo", aseguró a Efe el jefe de debate de Petro, Alfonso Prada, quien explicó que en estas semanas se van a centrar más en redes sociales, en acercarse a los municipios "donde internet no llega", ya sea presencialmente o mediante radios locales, y en hacer entender que son el "cambio real, el cambio serio".

Hernández fue la gran sorpresa de los comicios del pasado domingo, al lograr dejar atrás a hombres más curtidos en la política como Sergio Fajardo (centro) y Federico Gutiérrez (derecha), a quien se daba como el más probable rival de Petro en la segunda vuelta del 19 de junio.

SIN PLAZAS PÚBLICAS

Es "una estrategia que como cualquier campaña en el mundo tiene que ajustarse a la realidad electoral" y ser "lo más eficaz y triunfadora posible", alegó el estratega de Petro.

El aspirante izquierdista cuenta con el factor de llenar plazas públicas con decenas de miles de personas, con atraer a sus oyentes con discursos grandilocuentes y con el "calor de la gente". Mientras Hernández, de 77 años y conocido como el ingeniero, no sale de casa y ha ganado fama a golpe de TikTok.

Si bien Petro tiene casi el doble de seguidores en esa red que el ingeniero, e indudablemente más en Twitter, es innegable que la estrategia de redes del candidato de 77 años ha sido su mayor fuerte y le ha convertido en el "rey del TikTok".

"No es suficiente con redes sociales hay que también tener medios tradicionales", cuentan desde la campaña de Petro, un candidato al que siempre se le ha tildado de populista, pero que ahora ha perdido esa etiqueta y cuenta con que su experiencia como parlamentario e intelectual le sirva para llegar a la Casa Nariño.

"Tenemos un candidato que se ha preparado 30 años, que conoce el país, que conoce cada municipio y que propone alternativas para que tengamos una paz estable y duradera, para que esa paz venga acompañada de desarrollo económico, con justicia social", asevera Prada.

Gustavo Petro ganó la primera vuelta, pero no evitará una segunda ante el candidato revelación Rodolfo Hernández, quien derrotó al candidato del Uribismo Fico Gutiérrez.

RONDA DE MEDIOS

Hernández, un empresario de la construcción multimillonario que fue alcalde de Bucaramanga, una ciudad mediana del noreste del país, lleva toda la semana saliendo en los principales canales de radio y televisión dando entrevistas largas, donde ha derrochado espontaneidad a pesar de que las respuestas suelen ser repetitivas.

Se ha negado a participar en debates porque asegura que está "recibiendo una campaña muy agresiva por parte de Petro" y no quiere "caer en el mismo juego", aseguran desde su equipo a Efe.

El ingeniero busca "un cambio que no polariza", pero su rival ha decidido "polarizar el país entre petrismo y rodolfismo", algo con lo que aseguran no estar de acuerdo.

En las últimas entrevistas que ha concedido, Hernández ha impulsado un discurso con el que busca desmarcarse enérgicamente del uribismo, preocupado por no convertirse en el candidato uribista, pero de nuevo sin muchas menciones a sus propuestas para gobernar Colombia.

Aunque lo primero que hizo tras la victoria fue explicar en sus redes sociales un poco más de su programa, del que antes solo anunciaba que era contra la corrupción y ahora se ha posicionado en otros temas como el aborto o la legalización de la marihuana e incluso ha rectificado posturas como en el "fracking" o el uso de glifosato para la erradicación de cultivos.

LAS MUJERES, CLAVES EN SEGUNDA VUELTA

Las miradas en esta segunda vuelta están en territorios como el Caribe, donde Petro no consiguió tantos votos como pensaba y ahora podría decantarse por Hernández; en los empresarios, que siempre han estado en contra del candidato de izquierdas, pero ahora con una opción tan impredecible como Hernández podrían cambiar, y también en las mujeres.

"Las mujeres somos un poquito más del 50 % de electores, pero el porcentaje de abstención de las mujeres es menor, en ese sentido sentimos que es clave", aseguró a Efe Beatriz Quintero, de la Red Nacional de Mujeres, que espera que no se las instrumentalice: "no queremos que sirva para hacer promesas que no se cumplan".

Hernández ha hecho polémicas declaraciones machistas, como esta semana en la W Radio, donde dijo que "el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos", lo que se suma a lo que afirmó en primera vuelta de que "la mujer en el Gobierno a la gente no le gusta".

Justamente la participación de la mujer en el Gobierno y la agenda pública, "trabajar para que las mujeres tengan una incidencia en toda la toma de decisiones", en palabras de Quintero, es uno de los puntos que las feministas consideran fundamentales.

Este jueves Petro acudirá a un debate feminista, en el que Hernández, como ha hecho en el resto, no participará, algo que la organización de Quintero lamenta y critica.

Mientras el candidato de centro Sergio Fajardo, que quedó cuarto, era "indudablemente el mejor en materia de género", según Quintero, Petro podría ser el siguiente, y en Hernández, la atención a problemas de las mujeres y población LGTB es "algo más incipiente y menos elaborado, como todo su programa".

Hernández se encuentra en Bogotá y mantendrá una agenda privada en la que se reunirá con varios sectores políticos tratando de conseguir adhesiones a su proyecto, con especial interés en el centro representado por Fajardo.

Petro, que sacó el 40.32 % en las urnas (más de 8.5 millones de votos, la más alta de un candidato en primera vuelta), se enfrentará por la Presidencia el 19 de junio a Hernández, que se coló en esta segunda vuelta tras obtener el 28.15 % y más de 5.9 millones de votos.