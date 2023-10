Francia: ataque a cuchillazos en una escuela deja un profesor muerto y dos heridos

ARRAS, Francia - Un joven de origen checheno que era vigilado por los servicios de seguridad franceses por sospechas de radicalización apuñaló mortalmente a un profesor en la secundaria en que estudió en el norte de Francia el viernes, e hirió de gravedad a otras dos personas, informaron las autoridades.

Las autoridades investigan el ataque como un posible acto terrorista en medio de las crecientes tensiones mundiales sobre la guerra entre Israel y Hamas. También se produce casi tres años después que otro profesor, Samuel Paty, fue decapitado por un checheno radical cerca de un área escolar de París.

La fiscalía antiterrorismo anunció que dirigirá la investigación del incidente en la escuela Gambetta-Carnot, a la que acuden estudiantes de los 11 a los 18 años y está ubicada en la ciudad de Arras, a unas 115 millas al norte de París.

Un colega y un compañero identificaron al profesor asesinado como Dominique Bernard, que impartía clases de francés en la escuela.

El presidente Emmanuel Macron, que visitó la escuela horas después del ataque, dijo que la víctima “intervino y probablemente salvó muchas vidas”. Macron agregó que la policía frustró un “presunto ataque” en otra región francesa luego del apuñalamiento del profesor, pero no dio más detalles.

El presunto agresor fue arrestado. La Policía Nacional identificó al joven como un ruso de origen checheno que nació en 2003.

Los servicios de inteligencia franceses comentaron a The Associated Press que el joven había sido estrechamente vigilado desde el verano con seguimientos y vigilancia telefónica y que fue detenido el jueves mismo para un control policial que no reveló ningún delito.

Sliman Hamzi, uno de los primeros policías en llegar al lugar de los hechos, dijo que el presunto agresor, quien es exalumno de la escuela, gritó “Allahu akbar” o “Dios es grande” en árabe.

Hamzi añadió que fue alertado por otro policía, se apresuró a llegar a la escuela y vio una víctima tendida sobre el piso fuera de la escuela y al presunto agresor siendo arrestado.

“Los colegas llegaron rápido, pero desafortunadamente no pudieron salvar a la víctima", señaló Hamzi, quien reveló que la víctima murió degollada.

“Estoy sumamente impactado por lo que vi”, comentó el agente. “Fue algo terrible de ver, este pobre hombre que fue asesinado en su trabajo por un lunático”.

La policía afirmó que otros dos hombres, un segundo profesor y un guardia de seguridad, se encontraban en condición grave.

Macron viajó a Arras junto con el ministro del Interior y el de Educación. El presidente se detuvo un momento ante el cadáver del profesor que se encontraba cubierto con una manta en el estacionamiento frente a la escuela. Un charco de sangre era visible al tiempo que los expertos forenses trabajaban alrededor del fallecido.