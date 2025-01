Bienvenida Generación Beta: qué se puede esperar de los nacidos a partir de 2025

Si acabas de descubrir la existencia de la Generación Alfa, prepárate para una nueva generación de niños que debuta en este 2025.

La Generación Beta comenzará a llegar en 2025, y algunos expertos predicen que estarán inmersos en inteligencia artificial y tecnología incluso más que las generaciones anteriores.

Las fechas de inicio y fin de las generaciones pueden ser confusas, pero las personas de la Generación Beta son las que nacerán hasta aproximadamente 2039. Antes de ellos, la Generación Alfa se extendió de 2010 a 2024, la Generación Z de aproximadamente 1996 a 2010, y los millennials de 1981 a 1996.

La próxima generación "heredará un mundo que se enfrenta a grandes desafíos sociales", escribió el demógrafo y futurista Mark McCrindle en una publicación de blog. "Con el cambio climático, los cambios de población global y la rápida urbanización en primer plano, la sostenibilidad no será solo una preferencia sino una expectativa".

“No hace mucho que hablábamos de los millennials cuando eran niños”, dijo Jason Dorsey, investigador generacional y autor de “Zconomy: How Gen Z Will Change the Future of Business — and What to Do About It”.

Dorsey dice que la Generación Beta comenzará sus vidas de manera muy diferente a sus contrapartes de la Generación Alfa. Los hijos de los millennials más jóvenes y de los mayores de la Generación Z nacerán en un mundo completamente pospandémico. Muchos de ellos vivirán para ver el siglo XXII.

Al igual que los más jóvenes de la Generación Alfa, no experimentaron los cierres de escuelas y el aislamiento social de COVID-19, pero sus familias y sus hermanos habrán sido moldeados irrevocablemente por ello.

“Será algo por lo que tal vez hayan pasado los hermanos mayores, ciertamente algo que aprendan de la historia, pero no algo que sea necesariamente un evento contemporáneo”, dijo.

La Generación Beta probablemente estará arraigada en los dispositivos inteligentes y la inteligencia artificial de una manera que las generaciones anteriores no lo han estado, según Dorsey. Al igual que la Generación Alfa, dependerán de ellos para resolver problemas.

También es probable que crezcan con el cambio climático como una terrible realidad con consecuencias más directas en sus vidas. A medida que maduren, verán a los líderes de la Generación X y del "baby boom" que se ocupan de estos problemas siendo reemplazados lentamente por los millennials y la generación Z.

“Es probable que tengamos a la generación Z como funcionarios electos cuando la generación Beta tenga la edad suficiente para votar”, dijo Dorsey. “El cambio climático seguirá siendo un gran problema para ellos”.

La reputación crónicamente online de la generación Alpha

Al igual que la generación Z y la generación Alpha, la generación Beta crecerá con las redes sociales, aunque todavía se desconoce cómo evolucionarán esos medios en la próxima década o más allá. Pero otros expertos predicen que los padres de generación Z podrían optar por proteger a sus hijos de estar crónicamente conectados, un estereotipo que ha llegado a definir a la generación Alpha.

Si bien los padres millennials mayores tienden a integrar la tecnología en las vidas de sus hijos de generación Alpha, McCrindle escribió que los padres de generación Z podrían adoptar un enfoque diferente con sus futuros hijos de generación Beta.

“La generación Z sabe más sobre los aspectos positivos y los desafíos que conlleva el uso de las redes sociales desde una edad temprana”, escribió McCrindle. “Como la generación de padres más conocedores de la tecnología, la Generación Z ve los beneficios de la tecnología y el tiempo frente a la pantalla, pero también ve sus desventajas y está rechazando la tecnología y la edad a la que sus hijos acceden a ella y se involucran con ella”.

En los últimos años, la Generación Alfa se ha ganado la reputación de ser “niños iPad”, que consumen contenido sin sentido en las redes sociales y popularizan un léxico de frases confusas.

“Tiene como objetivo crear este grupo interno que aleja a las personas mayores”, dijo el creador de contenido y lingüista Adam Aleksic a NBC News en agosto. “Y puede ser difícil para las personas mayores ponerse al día, porque hay que estar muy al día con las modas. Evoluciona tan rápido en línea”.

¿Son útiles las etiquetas generacionales?

Con la rapidez con la que parece estar evolucionando el mundo, categorizar un rango de edad de 15 años bajo una etiqueta se está convirtiendo en un desafío, dijo Dorsey.

Dorsey considera que los nombres generacionales son muy útiles para identificar a un grupo de personas afectadas por un momento histórico destacado. Para los millennials, el acontecimiento decisivo fue el 11 de septiembre, y para la generación Z, la pandemia. Es demasiado pronto para predecir cuáles serán esos acontecimientos para la generación Alfa y la generación Beta, afirmó.

“Son pistas que nos ayudan a contextualizar lo que un grupo de personas probablemente o puede haber experimentado al llegar a la mayoría de edad”, afirmó.

Pero algunos investigadores han señalado que las etiquetas generacionales tienen sus inconvenientes.

El Pew Research Center dijo en 2023 que dejaría de utilizar etiquetas generacionales en su investigación, y escribió en parte que las diferencias demográficas, como la raza y la clase, son factores más importantes a la hora de determinar los puntos en común de un grupo.

“Al optar por no utilizar las etiquetas generacionales estándar cuando no son apropiadas, podemos evitar reforzar estereotipos dañinos o simplificar en exceso las complejas experiencias vividas de las personas”, escribieron los investigadores de Pew.

Dorsey está de acuerdo y dice que podemos mirar atrás, a los millennials y a los baby boomers, o mirar hacia adelante, a las generaciones Alfa y Beta, para encontrar tendencias generales. Pero es importante mantener la perspectiva.

“Las etiquetas generacionales son útiles siempre que se comprendan sus limitaciones”, dijo. “Creemos que son realmente útiles para empezar con ventaja, para crear una mayor comprensión compartida… Todos seguimos siendo individuos”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sakshi Venkatraman para nuestra cadena hermana NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.