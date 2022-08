Ucrania lanza contraofensiva en el sur ocupado por las fuerzas rusas

KIEV, Ucrania — Ucrania afirmó que destruyó puentes y depósitos de municiones durante combates en el sur ocupado por Rusia, aumentando las especulaciones el martes de que su largamente esperada contraofensiva para tratar de cambiar el rumbo de la guerra está en marcha. Rusia dijo por su parte que causó muchas bajas a las fuerzas ucranianas.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en la región de Kherson, donde las fuerzas de Moscú obtuvieron importantes avances al principio de la guerra.

Aunque la verificación independiente de las acciones en el campo de batalla ha sido difícil, el Ministerio de Defensa británico dijo en un informe de inteligencia que varias brigadas ucranianas habían intensificado su fuego de artillería en sectores de la línea de frente en todo el sur de Ucrania.

UCRANIA DICE QUE DESTRUYÓ PUENTES Y DEPÓSITOS DE MUNICIONES

Las autoridades ucranianas han evitado hablar de una gran contraofensiva en los últimos días.

La ciudad portuaria de Kherson, que contaba con una población de unos 300,000 habitantes antes de la guerra, es un importante centro económico cerca del mar Negro y la primera ciudad importante que cayó en manos de los rusos en la guerra que comenzó hace seis meses.

Las fuerzas de ocupación han hablado de sus planes de celebrar un referendo para convertir la región de Jersón en parte de Rusia y han presionado a los residentes para que adopten la ciudadanía rusa y dejen de utilizar la moneda ucraniana.

La oficina presidencial ucraniana informó que se estaban produciendo “duros combates” en prácticamente toda la zona, y dijo que las fuerzas ucranianas habían destruido depósitos de municiones y todos los grandes puentes que cruzan el río Dniéper, los cuales son vitales para el suministro de los soldados rusos.

El ejército ucraniano informó el martes por la noche que los rusos estaban atacando más de 15 asentamientos en la zona metropolitana de Kherson y recurriendo a ataques desde el aire.

Los británicos dijeron que la mayoría de las unidades rusas en torno a Jersón “probablemente no cuentan con suficiente personal y dependen de frágiles líneas de suministro” mientras están siendo objeto de una importante reorganización.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido con el actor estadounidense Ben Stiller, quien ha visitado Ucrania en calidad de embajador de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el teniente general Igor Konashenkov, sostuvo que sus fuerzas resistieron bien y que Ucrania perdió cientos de soldados, tanques y otros vehículos blindados en las acciones del lunes. Su afirmación no pudo ser verificada de forma independiente.

El analista militar independiente ucraniano Oleh Zhdanov comentó a The Associated Press que “sólo se podrá hablar de la eficacia de las acciones ucranianas cuando se recuperen las grandes ciudades”. Añadió que las fuerzas ucranianas habían roto la primera y la segunda línea de defensa en la región de Jersón varias veces en el pasado, “pero no dio resultados”.

“Lo más importante es el trabajo de la artillería ucraniana en los puentes, que los militares rusos ya no pueden utilizar”, dijo Zhdanov.