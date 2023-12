Mueren 7 personas que presuntamente practicaban minería ilegal en Zambia; más de 20 desaparecidos

7 personas que presuntamente practicaban la minería ilegal fueron declaradas muertas y más de 20 estaban desaparecidas y se las daba por muertas después de que fuertes lluvias provocaron aludes que los enterraron al interior de túneles que excavaban en una mina de cobre en Zambia, informaron el sábado la policía y autoridades locales.

Los mineros estaban excavando en busca de mineral de cobre en la mina a cielo abierto Seseli en la ciudad de Chingola, en el cinturón cuprífero, a unas 250 millas al norte de Lusaka, la capital, según la policía. Los deslaves sucedieron alrededor de las 9 y 10 de la noche del jueves, informó la policía.

La policía dio nombres o nombres parciales de siete de las víctimas confirmadas y agregó que “se sospecha que están muertos” los mineros en los túneles. No especificó cuántos mineros en total estaban en los túneles, pero el comisionado del distrito de Chingola, Raphael Chumupi, le dijo a The Associated Press que eran al menos 36.

Funcionarios del gobierno dijeron que más de 30 mineros estaban atrapados en los túneles, pero no pudieron dar un número exacto.

Las víctimas están enterradas en varias ubicaciones, señaló la policía. La policía, un equipo de rescate minero y los servicios de emergencia estaban en la mina.

“Los cuerpos aún no han sido recuperados porque se están haciendo esfuerzos para recuperarlos”, dijo el vocero de la policía Rae Hamoonga.

Chumupi indicó que los mineros practicaban la minería ilegal sin conocimiento de los propietarios de la mina y que estaban enterrados en tres túneles separados.

La minería ilegal es común en Chingola, en donde las minas a cielo abierto están rodeadas de enormes vertederos de basura compuestos de roca y tierra que han sido extraídas de las minas.

Zambia, un país en el sur de África con 20 millones de habitantes, es uno de los 10 principales productores de cobre en el mundo.