Rusia y Ucrania intercambian cientos de prisioneros en el mayor canje de la guerra

El presidente ruso Vladímir Putin anunció un cese al fuego temporal por la Pascua en Ucrania a partir del sábado, citando razones humanitarias, mientras Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de soldados capturados en el mayor canje desde que comenzó la invasión a gran escala de Moscú hace más de tres años.

De acuerdo con el Kremlin, el cese del fuego durará desde las 6 p.m. hora de Moscú (1500 GMT) del sábado hasta la medianoche (2100 GMT) después del Domingo de Pascua.

"Suponemos que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo. Al mismo tiempo, nuestros soldados deben estar preparados para repeler posibles violaciones de la tregua y provocaciones del enemigo, cualquiera de sus acciones agresivas", señaló Putin en una reunión con el jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov, según un video compartido por el Servicio de Prensa del Kremlin.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy calificó el cese al fuego como “otro intento de Putin de jugar con vidas humanas”. Escribió en X que “están sonando las alertas antiaéreas en toda Ucrania” y que “los drones Shahed en nuestros cielos revelan la actitud verdadera de Putin hacia la Pascua y hacia las vidas humanas”.

En respuesta al anuncio del cese al fuego, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, señaló que Kiev había "aceptado incondicionalmente en marzo la propuesta de Estados Unidos de un cese al fuego total provisional por 30 días", que Rusia rechazó.

"Putin ahora ha hecho declaraciones sobre su supuesta disposición para un cese al fuego. 30 horas en lugar de 30 días", continuó Sybiha, escribiendo en X. "Desafortunadamente, hemos tenido una larga historia de sus declaraciones que no coinciden con sus acciones".

Mientras tanto, las dos partes intercambiaron cientos de prisioneros de guerra el sábado. El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que 246 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por Kiev y que "como gesto de buena voluntad" 31 prisioneros de guerra ucranianos heridos fueron transferidos a cambio de 15 soldados rusos heridos que necesitaban atención médica urgente.

Zelenskyy indicó que 277 "guerreros ucranianos han regresado a casa desde el cautiverio ruso".

Ambas partes agradecieron a los Emiratos Árabes Unidos por su mediación.

El anuncio de Putin se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera el viernes que las negociaciones entre Ucrania y Rusia están "llegando a un punto crítico" e insistiera en que ninguna de las partes lo está "manipulando" en su esfuerzo por poner fin a la prolongada guerra de tres años.

Trump habló poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtiera que Estados Unidos podría "pasar la página" si no hay progreso en los próximos días, después de meses de esfuerzos fallidos para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

En enero de 2023, Putin había ordenado a sus fuerzas en Ucrania observar un cese al fuego unilateral de 36 horas por la Navidad ortodoxa. Zelenskyy no llegó a afirmar que sus fuerzas rechazarían la solicitud de Putin, pero desestimó el movimiento ruso como una táctica para ganar tiempo y reagrupar sus fuerzas de invasión y preparar ataques adicionales.

Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus tropas se hicieron con el control de Oleshnya, en la frontera con Ucrania.

Gerasimov dijo el sábado en un informe a Putin, citado por los medios estatales rusos, que Rusia había retomado casi todo el territorio de las fuerzas ucranianas.

"La mayor parte del territorio de la región, donde tuvo lugar la invasión, ha sido liberada. Esto es 1.260 kilómetros cuadrados, 99,5%", afirmó Gerasimov.

Zelenskyy escribió en X que las fuerzas ucranianas “continuaron su actividad en el territorio de la región de Kursk y están manteniendo sus posiciones”.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato el reclamo ruso. Soldados rusos y norcoreanos han privado prácticamente a Kiev de una baza clave de negociación al recuperar el control de la mayor parte de la región.

Según la agencia estatal noticiosa TASS, Rusia sigue luchando para sacar a las fuerzas ucranianas de la aldea de Gornal, a unos 11 kilómetros (7 millas) al sur de Oleshnya.

"El ejército ruso aún no ha expulsado a las Fuerzas Armadas de Ucrania de Gornal... para liberar por completo la región de Kursk. Se están llevando a cabo intensos combates en el asentamiento", informó la agencia, que mencionó los reportes de las agencias de seguridad rusas.

Por otra parte, la Fuerza Aérea ucraniana dijo que Rusia lanzó 87 drones explosivos y señuelos en su última oleada de ataques en la madrugada del sábado. Treinta y tres de los drones fueron interceptados y otros 36 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas, agregó.

Los ataques rusos provocaron daños en granjas en la región de Odesa e incendios en Sumy durante la noche, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania el sábado. Los incendios estaban controlados y no se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron dos drones ucranianos durante la madrugada del sábado.

