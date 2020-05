Se reactivan las protestas en Hong Kong tras pausa por coronavirus

HONG KONG — La policía de Hong Kong lanzó el domingo rondas de gas lacrimógeno en un popular distrito comercial, mientras miles de personas tomaban las calles para marchar contra una dura legislación de seguridad que ha propuesto China para la ciudad.

Los activistas prodemocracia en Hong Kong han criticado duramente la propuesta china de aprobar una ley de seguridad nacional que prohibiría la actividad secesionistas y subversiva, así como las interferencias extranjeras y el terrorismo en el territorio semiautónomo.

Las voces críticas afirman que la propuesta va en contra del concepto de “un país, dos sistemas”, que prometía a la ciudad libertades que no se respetan en el territorio continental chino.

Grupos de manifestantes vestidos de negro se reunieron por la tarde en Causeway Bay, un popular distrito comercial, para protestar por la iniciativa. Corearon lemas como “Apoyad a Hong Kong”, “Liberad Hong Kong” y “Revolución de nuestro tiempo”.

El activista Tam Tak-chi fue detenido durante las protestas por lo que la policía describió como una asamblea no autorizada. Tam dijo estar dando una “charla sobre salud”, exenta de las medidas de distanciamiento social que prohíben reuniones de más de ocho personas.

Las protestas son una continuación del movimiento prodemocracia iniciado el año pasado y que incluyó meses de marchas, en ocasiones con episodios de violencia entre la policía y los manifestantes.

La ley que provocó la marcha del domingo fue presentada el viernes en la sesión legislativa nacional china. Se espera que se apruebe el 28 de mayo. La norma permitiría al gobierno crear delegaciones de agencias del territorio continental sin pasar por la cámara local, habilitando a agentes chinos para detener a personas de forma arbitraria por actividades consideradas a favor de la democracia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha descrito la iniciativa como “una sentencia de muerte para el alto grado de autonomía” que Beijing prometió a Hong Kong.

Un manifestante noqueó el domingo con una tapa de alcantarilla a un hombre de 53 años durante las protestas en Hong Kong, y lo dejó inconsciente durante unos instantes.

La erosión de las libertades de Hong Kong llevó a Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong antes de su entrega a China en 1997, a condenar lo que describió como “una nueva dictadura china”.

“Creo que el pueblo de Hong Kong ha sido traicionado por China, que ha demostrado una vez más que no se puede confiar en ella”, dijo Patten en una entrevista con The Times of London.

Bernard Chan, importante legislador de Hong Kong y delegado del Congreso Popular Nacional en Biejing, defendió la norma de seguridad nacional, afirmando que estaba escrita en la Ley Básica de Hong Kong, que funciona como la miniconstitución de la ciudad, pero nunca había entrado en vigencia.

Llenos de ira, miles de manifestantes prodemocráticos salieron a las calles pero se encontraron con una feroz represión.