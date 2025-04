Trump amenaza a Putin con sanciones; piensa que “no quiere parar la guerra”

WASHINGTON - El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con nuevas sanciones al mandatario ruso, Vladimir Putin, porque "demasiada gente está muriendo" en Ucrania y la situación le hace pensar que quizá su homólogo "no quiere parar la guerra".

"Putin no tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra (...) y tiene que ser tratado de manera diferente, ¿a través de la 'banca' o 'sanciones secundarias'? ¡¡¡Demasiada gente está muriendo!!!", dijo en su red, Truth Social, tras haber participado en el Vaticano en el funeral del papa Francisco.

Su mensaje fue difundido cuando el líder republicano se encontraba ya de camino a Washington.

Trump y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, se reunieron antes del funeral en la basílica de San Pedro, donde se encontraba el féretro antes de la homilía, y mantuvieron un encuentro de unos 15 minutos que el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, calificó de "una conversación muy productiva".

Previo a este encuentro, que dejó una imagen llamativa de ambos líderes inclinados sobre dos sillas sin mesa de por medio en uno de los salones ceremoniales de la basílica, ambos también se reunieron brevemente con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

En un largo mensaje en su plataforma, Trump reiteró su denuncia contra los expresidentes demócratas Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025) por no haber impedido el actual conflicto entre ambos países.

"Esta es la guerra de Joe Biden, el dormilón, no la mía. Fue un perdedor desde el primer día. Esto nunca debió haber sucedido y no lo habría hecho si yo hubiera sido presidente en ese momento. Solo intento arreglar el desastre que me dejaron Obama y Biden, ¡y vaya desastre!", añadió.

El mandatario estadounidense también arremetió contra los medios. "No importa qué acuerdo haga con respecto a Rusia/Ucrania, no importa lo bueno que sea, incluso si es el mejor acuerdo jamás hecho, el fallido The New York Times hablará MAL de él", dijo.

En concreto criticó al corresponsal jefe de ese diario en la Casa Blanca, Peter Baker, de quien dijo que "siguió las peticiones de su editor y escribió que Ucrania debería recuperar territorio, incluyendo, supongo, Crimea, y otras solicitudes ridículas para detener la matanza", y le reprochó que solo la tome contra él, que dijo no tener nada que ver con esta guerra "salvo al principio", cuando le envió a Ucrania misiles Javelin.

El cese al fuego salvaguardaría la red eléctrica ucraniana.