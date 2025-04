Segundo día de apagón en Puerto Rico: sigue las actualizaciones en vivo

Lo que debes saber Un evento registrado a las 12:40 pm del miércoles dejó a todo el país sin luz, informó LUMA Energy

Todas las plantas generatrices salieron de funciones

Según nuevas proyecciones, tardará entre 48 a 72 horas el restablecimiento del servicio

El evento se habría originado en una línea de transmisión entre Cambalache y Manatí.

Un apagón general dejó a oscuras a Puerto Rico este miércoles a eso de las 12:40 p.m. tras una falla masiva en el sistema de transmisión operado por el consorcio LUMA Energy.

La emergencia energética obligó a la gobernadora Jenniffer González a interrumpir sus vacaciones y ofrecer una conferencia de prensa desde La Fortaleza, donde arremetió duramente contra el sistema eléctrico del país.

“Esto es bochornoso, esto es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico”, expresó González visiblemente indignada. “Que tengamos un problema de esta magnitud en la transmisión... esto no puede ser el Puerto Rico que queremos”.

La gobernadora levantó sospechas sobre la recurrencia de los apagones en fechas particulares, como lo ocurrido este miércoles, en plena Semana Santa.

“Para mí, que no soy ingeniera, esto no es normal. Que me busquen las explicaciones de cómo eso ocurrió... A mí no me hace sentido que ocurran el 31 de diciembre, ahora Jueves Santo, el otro apagón fue en verano del año pasado. Me parece muy poco casual que las fallas ocurran en días así”, subrayó.

En un mensaje directo, González también dijo que “la gente debe estar harta de un sistema tan mediocre” y exigió respuestas claras sobre la causa del apagón y un plan concreto para evitar futuras interrupciones del servicio eléctrico.

LUMA Energy confirmó que la causa del apagón fue una falla en el sistema de protección, seguida por la presencia de vegetación en una línea de transmisión entre Cambalache y Manatí.

“El análisis preliminar apunta a una falla en el sistema de protección como el primer detonante del evento, seguida por la presencia de vegetación en una línea de transmisión entre Cambalache y Manatí”, informó LUMA en declaraciones escritas.

Según explicó la empresa, la combinación de ambos factores provocó una secuencia de eventos que resultó en una interrupción del servicio eléctrico a nivel isla.