“Hay que matar a todos los negros”: estudiantes enfrentarán sanciones tras publicar video racista en TikTok

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, reaccionó este jueves a las expresiones racistas hechas por unos estudiantes de la Escuela Vocacional de Comerío, en un vídeo que fue publicado en la red social Tik Tok.

"Para acabar con el racismo hay que matar a todos los negros", dice uno de los estudiantes en el vídeo. "¡Vamos! A matar a todos los negros", gritó otro alumno.

Según informó Ramos Parés, los estudiantes de noveno grado fueron removidos mientras se investiga.

"Se activaron procesos internos para esa investigación y procesos externos. Se activó a la Policía de Puerto Rico, a la Policía Municipal en ese caso", dijo a Telenotiticas el titular de la agencia.

Además, añadió que la pesquisa fue referida al Procurador de Menores, quien evalúa la posible radicación de faltas.

"Por la información que tenemos al momento, me lleva a mí a pensar que estos jóvenes estaban simulando una broma, simulando algo, y era para entretenimiento más que nada los comentarios que hicieron. Y sobre todo, al ver el vídeo, ver que el color de piel de los estudiantes es de tez oscura, me lleva a pensar que en efecto, se trata de una broma. Siendo una broma, no hay elementos de seguridad que realmente me lleven a mí a exponerlos a sanciones mucho más severas, pero sí a sanciones que los lleven a recapacitar, a repensar", sostuvo Ramos Parés.

"Hay que trabajar con el aspecto socioemocional, hay que trabajar con el pensamiento crítico de estos jóvenes. Llevarlos a repensar lo que hicieron, lo que los motivó, y obviamente estamos a la espera de lo que el procurador determine", finalizó.