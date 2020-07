Gobernadora a la prensa: ¿En serio tengo que responder a eso? | Vídeo

La gobernadora Wanda Vázquez Garced se puso furiosa el jueves, ante cuestionamientos de la prensa en torno a si ella dio instrucciones para que se filtrara a la prensa el informe del Departamento de Justicia que sometió la destituida secretaria Dennise Longo Quiñones al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“¡En serio tengo que responder a eso! ¿En serio tengo que responder que si yo di instrucción? Pues voy a responder a la pregunta. Que yo debo responder una pregunta como esa, que hasta cierto punto yo creo que es una falta de respeto. Es una falta de respeto decir que yo di instrucciones a que alguien filtrara un informe. Yo la voy a tomar por no puesta, y la respuesta que le voy a dar al pueblo que es a quien yo me debo, es decirle que yo no tuve absolutamente nada que ver y quien lo haya filtrado que lo investiguen las agencias. Aquí está mi celular. A ver si yo di algún email, algún texto, para enviar algo”, expresó evidentemente molesta la mandataria ante preguntas de la prensa.

“El medio como no puede dar la información de quién le da la información, pues que el medio yo lo autorizo a que el medio, el periodista que lo recibió diga quién se lo envió. Y ahí estamos en la par. Que diga quién se lo envió. Porque es muy fácil hacer imputaciones a los funcionarios. Pero yo he sido una mujer de ley y orden siempre y lo voy a respetar. Pero si hay respeto, vamos a abrir las cartas y que el medio diga ese informe me lo dio fulano y fulana de tal”, añadió al advertir que “y ya vamos a ir contra esa persona que violó la ley”, dijo.

La pregunta que provocó la ira de la gobernadora en plena conferencia de prensa surge, luego de cuestionamientos sobre la posible procedencia del documento filtrado del cual Vázquez Garced adjudicó que no hay evidencia alguna como para que se le asigne un FEI.

“Yo digo que eso es una agenda política. ¿Por qué yo digo que es una agenda política? Porque hoy sabemos, porque filtraron el informe, que ahí no había evidencia para asignar un Fiscal Especial Independiente. Primero, es una información que surge de un informe en el que no hay evidencia de violación de ley. Segundo, no tenemos conocimiento de esa tercera juez del panel, si tuvo acceso a esos informes, a la evaluación porque no hace mención en la resolución. Y yo les digo que, como fiscal de 23 años, vi muchos informes y muchas resoluciones como secretaria de Justicia, muchas resoluciones del FEI y todas dicen cuántos jueces participaron y si alguien se inhibió está consignado en la resolución. Y qué casualidad que en el caso mío eso no estaba. Y tercero, el juez, en unión a Nydia Cotto Vives, decide asignar un FEI en un caso sin evidencia es un juez que está activamente en la campaña de Pe… de mi opositor. Donde no solamente le hace “Like” en Facebook, participa en actividades de recolección de fondos. Cuando un juez del panel del FEI no puede, por disposición de ley participar. La identificación está tan clara que su hija participa activamente en actividades de mi opositor”, expuso la gobernadora.

“Así que más claro no puede ser que esas tres interrogantes muestren una clara agenda política de perjudicarme a mí, a dos semanas antes de unas primarias”, añadió.

