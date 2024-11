Jennifer López: “Soy boricua, ¡carajo!”

Jennifer López y Maná le dieron un cálido espaldarazo a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, al sumarse este jueves a su campaña en Las Vegas, Nevada, un estado donde el voto latino puede inclinar la balanza.

"Soy boricua ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos (...) Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", dijo Lopez minutos antes de que Harris tomara el escenario.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

La cantante y actriz pidió a la comunidad latina que "se hicieran notar" a través de su voto: "Pongámonos a gritar", expresó Lopez haciendo referencia a su canción 'Let's Get Loud'.

"He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita a hacer lo que les convenga (...) Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!", añadió.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

López también hizo un llamado al voto anticipado, que en Nevada culminará este viernes.

Antes de las palabras de la intérprete de 'Get Right', la agrupación mexicana Maná cantó en la tarima algunos de sus temas más populares como 'Mariposa Traicionera', 'En el muelle de San Blas' o 'Clavado en un bar'.

"Es un honor estar aquí con ustedes apoyando a una candidata que admiro mucho. Creemos en su astucia, su entusiasmo e inteligencia. Sería un honor tener a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos", dijo en español el vocalista Fher Olvera.

Alejandro González se encargó de traducir las palabras de Olvera al inglés y tras decir algunas de las propuestas de Harris en torno al acceso al servicio médico, la reducción del coste de provisiones, vivienda e impuestos, el baterista de la agrupación resumió:

"¡Todos ustedes en Las Vegas, y todos los que nos están viendo en Estados Unidos, tienen el poder!, ¡salgan a votar!", incitó.

Por la mañana, Los Tigres del Norte también impulsaron la campaña de Harris en el también estado bisagra de Arizona, en el que interpretaron algunos de sus temas que versan sobre la migración, otro de los temas más clave de las presidenciales.

Nevada y Arizona son dos los siete estados que pueden definir quien será el próximo presidente de Estados Unidos junto con Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania, Georgia y Wisconsin.