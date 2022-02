NY y PR aceptarán sus credenciales digitales de vacunación con la aplicación VacuID

Lo que debes saber Las credenciales digitales de vacunación contra el COVID-19 emitidas desde Puerto Rico se aceptarán de inmediato a través de la aplicación Excelsior Pass Scanner del estado de Nueva York. De igual forma, se aceptará el Excelsior Pass Plus del Estado a través de la aplicación verificadora digital CESCO de Puerto Rico.

Esto significa que los puertorriqueños y neoyorquinos completamente vacunados pueden usar sus credenciales de vacunación compatibles para ingresar a un negocio en el estado de Nueva York y Puerto Rico, respectivamente. En otras palabras, esto representa la compatibilidad entre la aplicación de escáner Excelsior Pass de Nueva York y VACU ID Pass y Excelsior Pass Plus de Puerto Rico y la aplicación de verificación digital CESCO de la Isla del Encanto.

Según los últimos datos del Censo, más de un millón de personas que se identifican como puertorriqueños viven en el estado de Nueva York. Este último desarrollo en la aceptación y el alcance cada vez mayores de Excelsior Pass es otro ejemplo de la estrecha asociación del estado de Nueva York con Puerto Rico y el compromiso con los neoyorquinos de ascendencia puertorriqueña.

Las credenciales digitales de vacunación contra el COVID-19 emitidas desde Puerto Rico se aceptarán de inmediato a través de la aplicación Excelsior Pass Scanner del estado de Nueva York, anunció el lunes la gobernadora.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De igual forma, se aceptará el Excelsior Pass Plus del Estado a través de la aplicación verificadora digital CESCO de Puerto Rico. Esto significa que los puertorriqueños y neoyorquinos completamente vacunados pueden usar sus credenciales de vacunación compatibles para ingresar a un negocio en el estado de Nueva York y Puerto Rico, respectivamente.

En otras palabras, esto representa la compatibilidad entre la aplicación de escáner Excelsior Pass de Nueva York y VACU ID Pass y Excelsior Pass Plus de Puerto Rico y la aplicación de verificación digital CESCO de la Isla del Encanto.

Según los últimos datos del Censo, más de un millón de personas que se identifican como puertorriqueños viven en el estado de Nueva York. Este último desarrollo en la aceptación y el alcance cada vez mayores de Excelsior Pass es otro ejemplo de la estrecha asociación del estado de Nueva York con Puerto Rico y el compromiso con los neoyorquinos de ascendencia puertorriqueña.

El Estado fue el primero en la nación en lanzar un sistema de credenciales COVID-19 y, desde entonces, ha trabajado con socios en los EE. UU. y más allá para apoyar el desarrollo y lanzamiento de pases de vacunación compatibles, empoderando a más personas fuera de Nueva York para tener acceso a un registro de vacunación digital confiable que preserva la privacidad. Tal como lo anunció la gobernadora el 5 de octubre, la aplicación Excelsior Pass Scanner del estado de Nueva York se actualizó para permitir la validación de otros pases que cumplen con los estándares de emisión del estado.

Estos estándares incluyen la definición de vacunado completo según las pautas de salud pública federales y estatales contra el COVID-19, que incluyen vacunas contra el COVID-19 aprobadas por los CDC y la OMS, lo que permite a las empresas aceptar más clientes que vienen de fuera de Nueva York. Tras el anuncio del lunes, esto incluye tarjetas de salud SMART emitidas desde Puerto Rico, así como desde Canadá, California, Colorado, Hawái, Luisiana, Virginia, Washington, Connecticut, Washington D.C., Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y Utah.

El requisito de prueba de vacunación o uso de mascarillas del Estado sigue vigente para todos los espacios públicos bajo techo, lo que hace que la aplicación Excelsior Pass Scanner sea un componente importante de los esfuerzos de reapertura del Estado.

Hasta la fecha, se han realizado más de 198.000 descargas de la aplicación, lo que representa la integración entre miles de empresas de Nueva York que continúan aprovechando Excelsior Pass para verificar de manera fácil y sin inconvenientes el estado de vacunación de una persona.

Se alienta a los neoyorquinos a recuperar su Pase de Vacunación Plus Excelsior para obtener una opción de Pase que incluye su dosis de refuerzo o dosis adicional y se usará en Puerto Rico y en otros lugares donde se acepten las Tarjetas de Salud SMART. Como copia segura del registro de vacunación de una persona, un Excelsior Pass Plus no caduca. Los padres y tutores de Nueva York pueden recuperar y conservar un Excelsior Pass Plus para sus hijos.

Los neoyorquinos pueden recuperar su Excelsior Pass Plus aquí.

Las organizaciones y las empresas pueden obtener más información sobre la aplicación Excelsior Pass Scanner, gratuita para cualquier empresa en todo el país y disponible en más de diez idiomas, y el marco de emisores de confianza del estado de Nueva York aquí.

Para descargar el plano del pase Excelsior del estado de Nueva York, visite el enlace aquí.

"El estado de Nueva York se enorgullece de trabajar con nuestros socios en Puerto Rico para garantizar la compatibilidad entre nuestros sistemas de pases de vacunas contra el COVID-19", dijo la gobernadora Hochul. "Esta importante asociación acelerará el retorno continuo de la seguridad en los viajes, el comercio y la actividad de desarrollo económico. A medida que el estado de Nueva York continúa liderando el desarrollo y la innovación de la plataforma Excelsior Pass, también estamos trabajando con socios en los EE. UU. y en todo el mundo para expandir el uso de credenciales de vacunación seguras. Esto se ha convertido en una utilidad real para familias, trabajadores y viajeros reales de Nueva York, lo que tiene un impacto real en la vida cotidiana".